https://ria.ru/20220602/aviatsiya-1792577483.html

Российский истребитель сбил украинский Су-25 в Николаевской области

Российский истребитель сбил украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 02.06.2022

Российский истребитель сбил украинский Су-25 в Николаевской области

Российские истребители за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:44

2022-06-02T11:44

2022-06-02T12:28

специальная военная операция на украине

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су-25

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские истребители за прошедшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в Николаевской области, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Истребительной авиацией сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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украина

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Брифинг Минобороны РФ по ситуации на утро 2 июня Брифинг официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова 2022-06-02T11:44 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, су-25, ситуация в днр и лнр