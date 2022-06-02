01:09 02.06.2022 (обновлено: 10:17 02.06.2022)
США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой
США отменяют введенные при Дональде Трампе ограничения на авиасообщение с Кубой
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Администрация США отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой при предыдущем президенте Дональде Трампе, сообщило министерство транспорта.
"Настоящим распоряжением министерство транспорта США, действуя по просьбе госдепартамента, отменяет предыдущие меры, ограничивающие определенные виды авиационных услуг между США и Кубой", - говорится в документе.
Отменяемые ограничения, которые вводились в 2019 и 2020 годах, касаются регулярных и чартерных рейсов между обеими странами.
Министерство пояснило, что удовлетворяет ходатайство госсекретаря Энтони Блинкена о "прекращении действия всех ограничений на полеты гражданской авиации между США и Кубой, которые были имплементированы по предыдущим запросам госдепартамента, изложенным в письмах от 25 октября 2019 года, 7 января 2020 года и 13 августа 2020 года".
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