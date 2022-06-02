https://ria.ru/20220602/aviasoobschenie-1792498949.html

США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой

США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой - РИА Новости, 02.06.2022

США отменяют ограничения на авиасообщение с Кубой

Администрация США отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой при предыдущем президенте Дональде Трампе, сообщило министерство... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T01:09

2022-06-02T01:09

2022-06-02T10:17

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Администрация США отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой при предыдущем президенте Дональде Трампе, сообщило министерство транспорта.Отменяемые ограничения, которые вводились в 2019 и 2020 годах, касаются регулярных и чартерных рейсов между обеими странами.Министерство пояснило, что удовлетворяет ходатайство госсекретаря Энтони Блинкена о "прекращении действия всех ограничений на полеты гражданской авиации между США и Кубой, которые были имплементированы по предыдущим запросам госдепартамента, изложенным в письмах от 25 октября 2019 года, 7 января 2020 года и 13 августа 2020 года".

https://ria.ru/20220517/diplomaty-1788921168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, куба, новости - туризм