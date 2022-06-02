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Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору" - РИА Новости, 03.06.2022
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Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"
Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору" - РИА Новости, 03.06.2022
Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"
Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 17 миллиардов РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T21:24
2022-06-03T10:34
экономика
михаил мишустин
уральские авиалинии
сибирь
"аврора"
новости - туризм
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Такая сумма будет потрачена из ФНБ для выкупа облигаций трех авиаперевозчиков. На приобретение бумаг авиакомпании "Сибирь" планируется выделить более 13,7 миллиардов рублей. "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 миллиардов рублей, "Авроры" - около 366 миллионов рублей соответственноПодписанный документ в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Ожидается, что эта мера позволит поддержать перевозчиков.
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экономика, михаил мишустин, уральские авиалинии, сибирь, "аврора", новости - туризм
21:24 02.06.2022 (обновлено: 10:34 03.06.2022)
 
Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"

Правительство выкупит облигации трех авиакомпаний за 17 миллиардов рублей из ФНБ

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Такая сумма будет потрачена из ФНБ для выкупа облигаций трех авиаперевозчиков. На приобретение бумаг авиакомпании "Сибирь" планируется выделить более 13,7 миллиардов рублей. "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 миллиардов рублей, "Авроры" - около 366 миллионов рублей соответственно
Подписанный документ в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Ожидается, что эта мера позволит поддержать перевозчиков.
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ЭкономикаМихаил МишустинУральские авиалинииСибирь"Аврора"Новости - Туризм
 
 
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