https://ria.ru/20220602/aviakompanii-1792749109.html

Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"

Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору" - РИА Новости, 03.06.2022

Правительство докапитализирует "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору"

Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 17 миллиардов РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T21:24

2022-06-02T21:24

2022-06-03T10:34

экономика

михаил мишустин

уральские авиалинии

сибирь

"аврора"

новости - туризм

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство докапитализирует авиакомпании "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврора" за счет средств Фонда национального благосостояния в объеме 17 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Такая сумма будет потрачена из ФНБ для выкупа облигаций трех авиаперевозчиков. На приобретение бумаг авиакомпании "Сибирь" планируется выделить более 13,7 миллиардов рублей. "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 миллиардов рублей, "Авроры" - около 366 миллионов рублей соответственноПодписанный документ в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Ожидается, что эта мера позволит поддержать перевозчиков.

https://ria.ru/20220503/aviakompanii-1786635517.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, михаил мишустин, уральские авиалинии, сибирь, "аврора", новости - туризм