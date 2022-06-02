https://ria.ru/20220602/ataki-1792753703.html

Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию

Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной РСЗО из США против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T22:12

2022-06-02T22:12

2022-06-03T03:45

специальная военная операция на украине

киев

сша

дмитрий медведев

совет безопасности рф

украина

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной РСЗО из США против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений.Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины.Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/prestuplenie-1792752916.html

https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792475799.html

киев

сша

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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