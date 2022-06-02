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Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/ataki-1792753703.html
Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию
Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной РСЗО из США против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T22:12
2022-06-03T03:45
специальная военная операция на украине
киев
сша
дмитрий медведев
совет безопасности рф
украина
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной РСЗО из США против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений.Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины.Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что у Москвы нет кредита доверия к Киеву, так как глава украинского государства не выполнил ни одного обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/prestuplenie-1792752916.html
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киев, сша, дмитрий медведев, совет безопасности рф, украина, в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, верховная рада украины
22:12 02.06.2022 (обновлено: 03:45 03.06.2022)
 
Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию

Зампред Совбеза Медведев: Россия ответит, если Киев ударит по ее территории из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда Сколково Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Украиной РСЗО из США против российских объектов у Вооруженных сил не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений.
Он пояснил, о каких именно центрах идет речь, в частности, это коснется Министерства обороны и генштаба Украины.

"Но нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", — добавил Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее США сообщили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский публично подтвердил существование такой договоренности. При этом депутат Верховной рады Егор Чернев допустил обстрел российских объектов.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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