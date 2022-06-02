19:45 02.06.2022 (обновлено: 21:12 02.06.2022)
Небензя полагает, что США будут держать Ассанжа в тюрьме до конца дней
Постпред Небензя: остаток жизни Ассанж, в случае его передачи США, проведет за решеткой
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
ООН, 2 июн – РИА Новости. Правовая система США не оставляет сомнений, что в случае экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, он пробудет за решеткой до конца своих дней, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что про большую часть преступлений военных США и Британии в Ираке, Афганистане, Сирии, как и про пытки в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ в странах Европы, мир бы никогда так и не узнал, если бы не сенсационные материалы, обнародованные Ассанжем.
"И что же сделали страны, столь картинно ратующие сегодня за борьбу с безнаказанностью, после того, как эта информация стала достоянием широкой общественности? Ринулись расследовать, привлекать виновных из числа своих граждан к ответственности? Нет – единственный, на кого была объявлена настоящая охота – это сам Ассанж", – сказал Небензя.
Он отметил, что Великобритания вот-вот передаст журналиста в США, где его собираются судить по обвинению в шпионаже.
"Полицейская государственная система США не оставляет сомнений в том, что остаток жизни он проведет за решеткой, если вообще доживет до суда. Это все, что нужно знать о подходах коллективного Запада к борьбе с безнаказанностью, когда речь заходит о них самих", - заключил Небензя.
В мае защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.