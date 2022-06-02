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Фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона - РИА Новости, 02.06.2022
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Фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона
Фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона - РИА Новости, 02.06.2022
Фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона
Малые и семейные агропредприятия получат возможность арендовать государственные земли сельхозназначения без аукциона на пять лет, а в перспективе выкупать их в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:11
2022-06-02T14:27
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Малые и семейные агропредприятия получат возможность арендовать государственные земли сельхозназначения без аукциона на пять лет, а в перспективе выкупать их в собственность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.Он отметил, что правительство продолжает поддерживать фермерские хозяйства, которые играют значительную роль в развитии агропромышленного комплекса страны и в обеспечении продовольственной безопасности, а также в создании рабочих мест на селе."Мы рассмотрим законопроект, разработанный по поручению президента - документ позволяет значительно упростить порядок приобретения в аренду земель сельхозназначения, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, такую возможность получат граждане и владельцы фермерских хозяйств. Они смогут арендовать участки без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет", - сказал Мишустин.Он уточнил, что при это нужно будет соблюдать ряд условий, в том числе не передавать эту землю третьим лицам, либо в субаренду. "В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка и его приобретение в собственность", - пояснил глава правительства."Это решение дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было не просто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые и особенно семейные агропредприятия смогут наращивать объемы производства продукции сельского хозяйства", - заключил Мишустин.
https://realty.ria.ru/20220127/fermery-1769752684.html
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экономика, михаил мишустин
14:11 02.06.2022 (обновлено: 14:27 02.06.2022)
 
Фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона

Премьер Мишустин: фермеры смогут арендовать государственные земли без аукциона на пять лет

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Малые и семейные агропредприятия получат возможность арендовать государственные земли сельхозназначения без аукциона на пять лет, а в перспективе выкупать их в собственность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что правительство продолжает поддерживать фермерские хозяйства, которые играют значительную роль в развитии агропромышленного комплекса страны и в обеспечении продовольственной безопасности, а также в создании рабочих мест на селе.
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"Мы рассмотрим законопроект, разработанный по поручению президента - документ позволяет значительно упростить порядок приобретения в аренду земель сельхозназначения, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, такую возможность получат граждане и владельцы фермерских хозяйств. Они смогут арендовать участки без прохождения процедуры торгов на срок до пяти лет", - сказал Мишустин.
Он уточнил, что при это нужно будет соблюдать ряд условий, в том числе не передавать эту землю третьим лицам, либо в субаренду. "В дальнейшем допускается продление аренды земельного участка и его приобретение в собственность", - пояснил глава правительства.
"Это решение дает дополнительное преимущество владельцам небольших хозяйств. До сих пор им было не просто конкурировать с крупными агрокомпаниями на аукционах, где заключаются контракты об аренде таких земель. Рассчитываем, что теперь малые и особенно семейные агропредприятия смогут наращивать объемы производства продукции сельского хозяйства", - заключил Мишустин.
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