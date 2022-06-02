https://ria.ru/20220602/antalya-1792583092.html
Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете
Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете - РИА Новости, 02.06.2022
Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете
Германия и Россия лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:00
2022-06-02T18:00
2022-06-02T18:00
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АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Германия и Россия лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, передает агентство "Анадолу".Согласно данным Управления культуры и туризма Антальи, количество отдыхающих, прилетевших в провинцию на самолете в период с 1 января по 31 мая, увеличилось на 223 процента по сравнению с прошлым годом — до 2 миллионов 415 тысяч 305 человек.Чаще всего на юг Турции приезжали из Германии (595 837 туристов) и России (367 749). Третье место занимает Великобритания с 282 092 отдыхающими.Уточняется, что за аналогичный период 2020 года Анталью посетили 509 362 человека, а в 2021-м —747 159.
https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html
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РИА Новости
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анталья (провинция), россия, германия, новости - туризм, великобритания, туризм, туристы, аэропорт
Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете
СМИ: россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом
АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Германия и Россия лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, передает агентство "Анадолу".
Согласно данным Управления культуры и туризма Антальи, количество отдыхающих, прилетевших в провинцию на самолете в период с 1 января по 31 мая, увеличилось на 223 процента по сравнению с прошлым годом — до 2 миллионов 415 тысяч 305 человек.
Чаще всего на юг Турции приезжали из Германии (595 837 туристов) и России (367 749). Третье место занимает Великобритания с 282 092 отдыхающими.
Уточняется, что за аналогичный период 2020 года Анталью посетили 509 362 человека, а в 2021-м —747 159.