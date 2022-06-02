https://ria.ru/20220602/antalya-1792583092.html

Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете

Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете - РИА Новости, 02.06.2022

Россияне лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью на самолете

Германия и Россия лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:00

2022-06-02T18:00

2022-06-02T18:00

туризм

анталья (провинция)

россия

германия

новости - туризм

великобритания

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579740269_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_b8ea3eb037e023a66a4e3eb4d6c76267.jpg

АНКАРА, 2 июн — РИА Новости. Германия и Россия лидируют по числу туристов, прибывших в Анталью воздушным транспортом, передает агентство "Анадолу".Согласно данным Управления культуры и туризма Антальи, количество отдыхающих, прилетевших в провинцию на самолете в период с 1 января по 31 мая, увеличилось на 223 процента по сравнению с прошлым годом — до 2 миллионов 415 тысяч 305 человек.Чаще всего на юг Турции приезжали из Германии (595 837 туристов) и России (367 749). Третье место занимает Великобритания с 282 092 отдыхающими.Уточняется, что за аналогичный период 2020 года Анталью посетили 509 362 человека, а в 2021-м —747 159.

https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html

анталья (провинция)

россия

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

анталья (провинция), россия, германия, новости - туризм, великобритания, туризм, туристы, аэропорт