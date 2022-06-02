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На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте - РИА Новости, 02.06.2022
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте
Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:06
туризм
происшествия
алтайский край
белокуриха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сказала Антошкина.По данным прокуратуры, подъемник горнолыжного комплекса, расположенный в районе горы Церковка, остановился после падения дерева на канатную часть из-за сильного ветра и порыва дождя. Уточняется, что спасатели эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, белокуриха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы
12:06 02.06.2022
 
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте

Прокуратура начала проверку на горнолыжном комплексе в Белокурихе, где сломался подъемник

© Фото : Виталий КовальчукГора Церковка, горнолыжный спуск
Гора Церковка, горнолыжный спуск - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Виталий Ковальчук
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БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сказала Антошкина.
По данным прокуратуры, подъемник горнолыжного комплекса, расположенный в районе горы Церковка, остановился после падения дерева на канатную часть из-за сильного ветра и порыва дождя.
Уточняется, что спасатели эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.
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