https://ria.ru/20220602/altay-1792546041.html
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте - РИА Новости, 02.06.2022
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте
Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:06
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алтайский край
белокуриха
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БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сказала Антошкина.По данным прокуратуры, подъемник горнолыжного комплекса, расположенный в районе горы Церковка, остановился после падения дерева на канатную часть из-за сильного ветра и порыва дождя. Уточняется, что спасатели эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, белокуриха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы
На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте
Прокуратура начала проверку на горнолыжном комплексе в Белокурихе, где сломался подъемник
БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
"По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сказала Антошкина.
По данным прокуратуры, подъемник горнолыжного комплекса, расположенный в районе горы Церковка, остановился после падения дерева на канатную часть из-за сильного ветра и порыва дождя.
Уточняется, что спасатели эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.