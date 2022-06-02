https://ria.ru/20220602/altay-1792546041.html

На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте

На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте - РИА Новости, 02.06.2022

На Алтае начали проверку после поломки подъемника на горном курорте

Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:06

2022-06-02T12:06

2022-06-02T12:06

туризм

происшествия

алтайский край

белокуриха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Прокуратура Алтайского края начала проверку из-за поломки канатной дороги в Белокурихе, в результате чего спасателям пришлось снимать туристов, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина."По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъемника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — сказала Антошкина.По данным прокуратуры, подъемник горнолыжного комплекса, расположенный в районе горы Церковка, остановился после падения дерева на канатную часть из-за сильного ветра и порыва дождя. Уточняется, что спасатели эвакуировали 43 человека, в том числе девять детей.

https://ria.ru/20220601/yoshkar-ola-1792432923.html

алтайский край

белокуриха

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Ольга Кабанова

происшествия, алтайский край, белокуриха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы