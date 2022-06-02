19:01 02.06.2022 (обновлено: 19:58 02.06.2022)
В Кемеровской области установили баннер с белгородским мальчиком Алешей
В Кузбассе на здании военкомата установили баннер со встречающим военных мальчиком Алешей
© пресс-служба администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Баннер с белгородским мальчиком Алешей на здании военкомата в Кемеровской области
© пресс-служба администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
Баннер с белгородским мальчиком Алешей на здании военкомата в Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июня - РИА Новости. Баннер с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, встречающим военных, установили на здании военкомата в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, сообщает администрация города Кемерово.
"Баннер с белгородским мальчиком Алешей установили в Анжеро-Судженске... Маленький герой вдохновляет и военнослужащих, и обычных граждан. Патриотичный символ можно увидеть в городе Кемерово, а теперь и в Анжеро-Судженске", – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В видеоролике уточняется, что баннер разместили на стене городского военкомата. Нарисовал его местный художник Виктор Ковалев.
Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".