https://ria.ru/20220602/alesha-1792725523.html

В Кемеровской области установили баннер с белгородским мальчиком Алешей

В Кемеровской области установили баннер с белгородским мальчиком Алешей - РИА Новости, 02.06.2022

В Кемеровской области установили баннер с белгородским мальчиком Алешей

Баннер с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, встречающим военных, установили на здании военкомата в городе Анжеро-Судженске Кемеровской... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:01

2022-06-02T19:01

2022-06-02T19:58

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КЕМЕРОВО, 2 июня - РИА Новости. Баннер с изображением мальчика Алеши из Белгородской области, встречающим военных, установили на здании военкомата в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, сообщает администрация города Кемерово.В видеоролике уточняется, что баннер разместили на стене городского военкомата. Нарисовал его местный художник Виктор Ковалев.Алеша из Белгородской области каждый день выбегает на дорогу в селе Веселая Лопань, чтобы отдать воинское приветствие военным, которые участвуют в спецоперации на Украине. Видео с мальчиком ранее распространилось в соцсетях. После этого военнослужащие приехали в село и вручили Алеше подарки с кепкой и армейским жетоном, на нем с одной стороны изображен танк и сам Алеша, стоящий рядом, а с другой - надпись "Спасибо, Леша".

https://ria.ru/20220602/graffiti-1792536356.html

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общество, белгородская область, россия, украина