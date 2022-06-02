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Аэрофлот подвел итоги первого года работы хаба в Красноярске

Аэрофлот подвел итоги первого года работы хаба в Красноярске - РИА Новости, 02.06.2022

Аэрофлот подвел итоги первого года работы хаба в Красноярске

"Аэрофлот" подвёл итоги первого года работы международного хаба в Красноярске, открытого 1 июня 2021 года. Собственными межрегиональными рейсами компании из... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:01

2022-06-02T12:01

2022-06-02T12:01

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МОСКВА, 2 июн – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" подвёл итоги первого года работы международного хаба в Красноярске, открытого 1 июня 2021 года. Собственными межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тыс. человек. Суммарный пассажиропоток авиакомпаний Группы "Аэрофлот" достиг порядка 1 млн человек.Новый хаб Группы "Аэрофлот" был создан для выполнения одной из стратегических задач, поставленных Правительством перед авиатранспортной отраслью страны, — развивать прямые региональные рейсы минуя Москву. В течение первого года работы хаба Аэрофлот открыл рейсы из Красноярска в города близлежащих субъектов РФ. Самыми популярными направлениями за год у пассажиров Аэрофлота в Красноярске стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь.Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский: "Хаб Аэрофлота в "Международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского" достиг высоких результатов по итогам первого года работы. За короткий срок мы добились поставленной цели — Аэрофлот создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано многое, но впереди нас ждёт насыщенная работа в новых экономических реалиях, и наша база в Красноярске трансформируется под новые задачи. Для наращивания объёмов перевозок в регионах по более доступным ценам, мы решили передать выполнение рейсов из Красноярского хаба в рамках Группы "Аэрофлот" дочерней авиакомпании "Россия". Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании "Россия" отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной компоновке эконом. Уверен, база Группы "Аэрофлот" в Красноярске продолжит развиваться в качестве одного из ведущих пассажирских и грузовых региональных узлов России".Генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер: "По итогам первого года работы хаба Аэрофлота на базе аэропорта Красноярска мы видим впечатляющий синергетический эффект от нашего сотрудничества: открыты 15 новых направлений, обслужен 1 000 000 пассажиров всеми авиакомпаниями Группы "Аэрофлот" и выполнено 4223 вылета. Жители региона получили доступ к прямым перелётам в близлежащие города, значительно выросли производственные показатели нашего аэропорта. Достигнутые Аэрофлотом результаты — это мощный стимул для дальнейшего развития авиаперевозок через Красноярск, а значит на благо всех внутрироссийских перевозок"Таким образом, с 6 июня выполнение большинства собственных рейсов Аэрофлота из Красноярска будет передано авиакомпании "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). Авиакомпания "Россия" будет осуществлять из Красноярска рейсы в Сочи, Благовещенск, Иркутск. На указанных маршрутах планируется эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-800, моноклассная конфигурация салона самолётов на 189 кресел позволит увеличить предложение по минимальному тарифу. В середине июня компания "Россия" дополнительно расширит маршрутную сеть из Красноярска и начнёт выполнять полёты по ряду новых направлений — в Новый Уренгой, а также в крупнейшие города Киргизии — в Ош и Бишкек. Также возобновятся полёты в Читу. На этих маршрутах будет эксплуатироваться отечественный самолёт SuperJet 100.Пассажиры, имеющие билеты на региональные рейсы Аэрофлота из Красноярска по перечисленным маршрутам с датой вылета после 6 июня 2022 года, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании "Россия".Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы