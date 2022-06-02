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Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа - РИА Новости, 02.06.2022
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Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа
Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа - РИА Новости, 02.06.2022
Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа
Власти Адыгеи заручилась поддержкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по финансированию проекта реконструкции и замены водопроводных сетей Майкопа за счет... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:19
2022-06-02T16:19
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заручилась поддержкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по финансированию проекта реконструкции и замены водопроводных сетей Майкопа за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Хуснуллин провел совещание, на котором рассматривались заявки субъектов РФ на финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, Адыгею на нем представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. В этом году в городе завершена реализация проекта по возведению нового водозабора и магистрального водовода общей протяженностью почти 130 километров. Следующим этапом должна стать замена и реконструкция порядка 100 километров водопроводных сетей в адыгейской столице, этот проект был рассмотрен на совещании, отмечается в релизе."Город активно развивается, строится новое жилье, соответственно растет нагрузка на водопроводные сети. Поэтому вопрос полностью отвечает запросам майкопчан и очень важный для дальнейшего развития города", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Уточняется, что 11 наиболее проблемных участков протяженностью около 8 километров включены в проект модернизации коммунальной инфраструктуры, заявка по проекту на 93,6 миллиона рублей уже одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ."Заместитель председателя правительства РФ поддержал проект и одобрил заявку. В рамках первого этапа на этот год запланированы работы над проектно-сметной документацией, экспертизой по всем 11 участкам. В следующем году намечена реконструкция всех 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тысячи майкопчан – это почти 20% от общего числа горожан", - говорится в сообщении.
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мурат кумпилов, россия, республика адыгея, общество
16:19 02.06.2022
 
Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа

Адыгея заручилась поддержкой правительства по проекту замены водопровода Майкопа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заручилась поддержкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по финансированию проекта реконструкции и замены водопроводных сетей Майкопа за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Хуснуллин провел совещание, на котором рассматривались заявки субъектов РФ на финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, Адыгею на нем представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. В этом году в городе завершена реализация проекта по возведению нового водозабора и магистрального водовода общей протяженностью почти 130 километров. Следующим этапом должна стать замена и реконструкция порядка 100 километров водопроводных сетей в адыгейской столице, этот проект был рассмотрен на совещании, отмечается в релизе.
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"Город активно развивается, строится новое жилье, соответственно растет нагрузка на водопроводные сети. Поэтому вопрос полностью отвечает запросам майкопчан и очень важный для дальнейшего развития города", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Уточняется, что 11 наиболее проблемных участков протяженностью около 8 километров включены в проект модернизации коммунальной инфраструктуры, заявка по проекту на 93,6 миллиона рублей уже одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ.
"Заместитель председателя правительства РФ поддержал проект и одобрил заявку. В рамках первого этапа на этот год запланированы работы над проектно-сметной документацией, экспертизой по всем 11 участкам. В следующем году намечена реконструкция всех 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тысячи майкопчан – это почти 20% от общего числа горожан", - говорится в сообщении.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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