https://ria.ru/20220602/adygeya-1792674002.html

Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа

Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа - РИА Новости, 02.06.2022

Правительство поддержит Адыгею по проекту замены водопровода Майкопа

Власти Адыгеи заручилась поддержкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по финансированию проекта реконструкции и замены водопроводных сетей Майкопа за счет... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:19

2022-06-02T16:19

2022-06-02T16:19

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи заручилась поддержкой вице-премьера РФ Марата Хуснуллина по финансированию проекта реконструкции и замены водопроводных сетей Майкопа за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Хуснуллин провел совещание, на котором рассматривались заявки субъектов РФ на финансирование проектов по строительству, реконструкции и модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, Адыгею на нем представлял глава республики Мурат Кумпилов, говорится в сообщении. В этом году в городе завершена реализация проекта по возведению нового водозабора и магистрального водовода общей протяженностью почти 130 километров. Следующим этапом должна стать замена и реконструкция порядка 100 километров водопроводных сетей в адыгейской столице, этот проект был рассмотрен на совещании, отмечается в релизе."Город активно развивается, строится новое жилье, соответственно растет нагрузка на водопроводные сети. Поэтому вопрос полностью отвечает запросам майкопчан и очень важный для дальнейшего развития города", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Уточняется, что 11 наиболее проблемных участков протяженностью около 8 километров включены в проект модернизации коммунальной инфраструктуры, заявка по проекту на 93,6 миллиона рублей уже одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ."Заместитель председателя правительства РФ поддержал проект и одобрил заявку. В рамках первого этапа на этот год запланированы работы над проектно-сметной документацией, экспертизой по всем 11 участкам. В следующем году намечена реконструкция всех 7,75 км водопроводных сетей. Они подают воду для 26,5 тысячи майкопчан – это почти 20% от общего числа горожан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220407/park-1782314767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мурат кумпилов, россия, республика адыгея, общество