https://ria.ru/20220601/zhurnalist-1792347375.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гибели французского журналиста

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гибели французского журналиста - РИА Новости, 01.06.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гибели французского журналиста

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос об обстоятельствах гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T14:00

2022-06-01T14:00

2022-06-01T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

украина

франция

мид франции‎

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос об обстоятельствах гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского журналиста Фредерика Леклерка-Имоффа на Украине. 32-летний журналист работал на телеканале BFMTV. Глава МИД Франции потребовала провести прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства гибели соотечественника."Лучше, конечно, адресовать этот вопрос министерству обороны, потому что для того, чтобы делать такие заключения, нужно обладать детальной информацией о том, где именно это было, в каких обстоятельствах и что является правдой, а что нет. Мы не обладаем такой информацией, поэтому здесь рекомендую обратиться к военным", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление французского МИДа о том, что Фредерик Леклерк якобы погиб от удара российской стороны.Песков затруднился ответить на вопрос о том, предпринято ли какое-то расследование этого дела. "За военных не буду говорить, не знаю", - сказал он.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792099634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, эммануэль макрон, украина, франция, мид франции‎, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)