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В Китае произошло сильное землетрясение

В Китае произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 01.06.2022

В Китае произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:37

2022-06-01T12:37

2022-06-01T14:49

сычуань

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китай

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.00 мск).Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

сычуань

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сычуань, в мире, китай