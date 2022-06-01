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В Китае произошло сильное землетрясение
В Китае произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 01.06.2022
В Китае произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:37
2022-06-01T12:37
2022-06-01T14:49
сычуань
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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.00 мск).Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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сычуань, в мире, китай
12:37 01.06.2022 (обновлено: 14:49 01.06.2022)
В Китае произошло сильное землетрясение
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 17.00 по местному времени (12.00 мск).
Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань провинции Сычуань
. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.