https://ria.ru/20220601/zelenskiy-1792436432.html

Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО

Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО - РИА Новости, 01.06.2022

Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО

Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:07

2022-06-01T18:07

2022-06-01T18:07

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны."Конечно, будет построена современная противовоздушная оборона, построена даже крепче, чем железный купол, потому что страна Израиль мощная, но маленькая и их система нам не подходит. Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро", - сказал Зеленский во время общения с детьми, которые временно находятся в Польше.Когда планируется построить такую систему, он не уточнил.Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.

https://ria.ru/20220601/sholts-1792299148.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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технологии, в мире, алексей арестович , украина, израиль, польша, конгресс сша, пво, владимир зеленский