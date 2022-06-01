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Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО - РИА Новости, 01.06.2022
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Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО
Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО - РИА Новости, 01.06.2022
Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО
Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:07
2022-06-01T18:07
технологии
в мире
алексей арестович
украина
израиль
польша
конгресс сша
пво
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны."Конечно, будет построена современная противовоздушная оборона, построена даже крепче, чем железный купол, потому что страна Израиль мощная, но маленькая и их система нам не подходит. Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро", - сказал Зеленский во время общения с детьми, которые временно находятся в Польше.Когда планируется построить такую систему, он не уточнил.Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол". Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.
https://ria.ru/20220601/sholts-1792299148.html
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технологии, в мире, алексей арестович , украина, израиль, польша, конгресс сша, пво, владимир зеленский
18:07 01.06.2022
 
Зеленский пообещал создать на Украине современную систему ПВО

Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский пообещал создать на Украине современную систему противовоздушной обороны.
"Конечно, будет построена современная противовоздушная оборона, построена даже крепче, чем железный купол, потому что страна Израиль мощная, но маленькая и их система нам не подходит. Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро", - сказал Зеленский во время общения с детьми, которые временно находятся в Польше.
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Когда планируется построить такую систему, он не уточнил.
Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении в ходе спецоперации украинских средств противовоздушной обороны, в том числе американского производства.
Газета Politico в 2021 году утверждала, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая закупленные у Израиля батареи "Железный купол".
Занимавший тогда пост пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии. Занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в сентябре не подтвердила эту информацию, сославшись на недостаток данных.
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