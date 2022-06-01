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В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына
В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына - РИА Новости, 01.06.2022
В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына
Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Елены Зеленской о том, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какую военную технику приобретать РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:58
2022-06-01T16:58
2022-06-01T17:01
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Елены Зеленской о том, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какую военную технику приобретать у Запада.Ранее супруга украинского лидера сообщила Daily Mail, что Владимир Зеленский открыто обсуждает с ребенком действия, которые следует предпринимать в нынешних условиях. "Он все знает, дает нам военные советы. <...> Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами", — сказала Зеленская.Многие комментаторы заметили, что такой подход президента напрямую отражается на кризисе в его стране."Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда", — написал Tawona."Догадываюсь, это многое объясняет", — заметил DailyGLow.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/rszo-1791924917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, украина, донбасс, нато
16:58 01.06.2022 (обновлено: 17:01 01.06.2022)
В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына
Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского, советующегося с сыном на военную тематику