https://ria.ru/20220601/zelenskiy-1792412218.html

В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына

В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына - РИА Новости, 01.06.2022

В Сети пристыдили Зеленского, спрашивающего "военных советов" у сына

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Елены Зеленской о том, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какую военную технику приобретать РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:58

2022-06-01T16:58

2022-06-01T17:01

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владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Елены Зеленской о том, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какую военную технику приобретать у Запада.Ранее супруга украинского лидера сообщила Daily Mail, что Владимир Зеленский открыто обсуждает с ребенком действия, которые следует предпринимать в нынешних условиях. "Он все знает, дает нам военные советы. <...> Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами", — сказала Зеленская.Многие комментаторы заметили, что такой подход президента напрямую отражается на кризисе в его стране."Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда", — написал Tawona."Догадываюсь, это многое объясняет", — заметил DailyGLow.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/rszo-1791924917.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/gretsiya-1792408219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, украина, донбасс, нато