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В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников
Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:57
2022-06-01T07:57
2022-06-01T07:57
распространение коронавируса
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кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда"."Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью нет. В связи с распространением коронавирусной инфекции корейские власти приняли очень жесткие противоэпидемические меры, которые мы неукоснительно соблюдаем", - отметили в посольстве.Отмечается, что диппредставительство готовит "плановый, не связанный с COVID-19, выезд на Родину части сотрудников Посольства в связи с завершением сроков их загранкомандировок".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), россия
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников
Посольство России в КНДР: угрозы здоровью сотрудников из-за пандемии коронавируса нет
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
"Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью нет. В связи с распространением коронавирусной инфекции корейские власти приняли очень жесткие противоэпидемические меры, которые мы неукоснительно соблюдаем", - отметили в посольстве.
Отмечается, что диппредставительство готовит "плановый, не связанный с COVID-19, выезд на Родину части сотрудников Посольства в связи с завершением сроков их загранкомандировок".