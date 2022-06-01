https://ria.ru/20220601/zdorove-1792239553.html

В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников

В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022

В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников

Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T07:57

2022-06-01T07:57

2022-06-01T07:57

распространение коронавируса

в мире

кндр (северная корея)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106950/81/1069508133_0:0:1984:1116_1920x0_80_0_0_43591f3b06a6c82197097ac7ddb3f5a8.jpg

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда"."Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью нет. В связи с распространением коронавирусной инфекции корейские власти приняли очень жесткие противоэпидемические меры, которые мы неукоснительно соблюдаем", - отметили в посольстве.Отмечается, что диппредставительство готовит "плановый, не связанный с COVID-19, выезд на Родину части сотрудников Посольства в связи с завершением сроков их загранкомандировок".

https://ria.ru/20220601/vaktsiny-1792238735.html

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), россия