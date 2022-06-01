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В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220601/zdorove-1792239553.html
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников
Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T07:57
2022-06-01T07:57
распространение коронавируса
в мире
кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда"."Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью нет. В связи с распространением коронавирусной инфекции корейские власти приняли очень жесткие противоэпидемические меры, которые мы неукоснительно соблюдаем", - отметили в посольстве.Отмечается, что диппредставительство готовит "плановый, не связанный с COVID-19, выезд на Родину части сотрудников Посольства в связи с завершением сроков их загранкомандировок".
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в мире, кндр (северная корея), россия
07:57 01.06.2022
 
В посольстве России в КНДР рассказали о состоянии здоровья сотрудников

Посольство России в КНДР: угрозы здоровью сотрудников из-за пандемии коронавируса нет

© Flickr / comradeanatoliiВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Flickr / comradeanatolii
Вид на Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью из-за пандемии коронавируса нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в этой стране.
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда".
"Все сотрудники российских загранучреждений в КНДР чувствуют себя нормально, угрозы их здоровью нет. В связи с распространением коронавирусной инфекции корейские власти приняли очень жесткие противоэпидемические меры, которые мы неукоснительно соблюдаем", - отметили в посольстве.
Отмечается, что диппредставительство готовит "плановый, не связанный с COVID-19, выезд на Родину части сотрудников Посольства в связи с завершением сроков их загранкомандировок".
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
07:44Распространение коронавируса
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин против COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреКНДР (Северная Корея)Россия
 
 
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