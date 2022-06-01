12:31 01.06.2022 (обновлено: 17:26 01.06.2022)
Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна
Замглавы МИД Рябков: Москва обратила внимание на слова постпреда США в ООН о вывозе зерна
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России.
"Я обратил внимание на это высказывание. Там даже прозвучало что-то на тему предоставления так называемых "стимулирующих писем" компаниям", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать действия американской стороны.
Рябков отметил, что появление подобных оговорок не удивляет, учитывая что "вся санкционная схема, изобретенная США и навязанная Вашингтоном его сателлитам, она построена в значительной мере на страхе, на запугивании экономических операторов". "Которые не могут быть уверенными, что они не пострадают, если вдруг кто-то как-то сочтёт в Вашингтоне их действия не соответствующими их интересам – американским интересам", - сказал Рябков.
Он добавил, что Москва продолжит поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки вне зависимости от санкционного давления Запада.