https://ria.ru/20220601/zayavlenie-1792306204.html

Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна

Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна - РИА Новости, 01.06.2022

Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна

В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:31

2022-06-01T12:31

2022-06-01T17:26

линда томас-гринфилд

сша

россия

вашингтон (штат)

оон

санкции в отношении россии

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России."Я обратил внимание на это высказывание. Там даже прозвучало что-то на тему предоставления так называемых "стимулирующих писем" компаниям", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать действия американской стороны.Рябков отметил, что появление подобных оговорок не удивляет, учитывая что "вся санкционная схема, изобретенная США и навязанная Вашингтоном его сателлитам, она построена в значительной мере на страхе, на запугивании экономических операторов". "Которые не могут быть уверенными, что они не пострадают, если вдруг кто-то как-то сочтёт в Вашингтоне их действия не соответствующими их интересам – американским интересам", - сказал Рябков.Он добавил, что Москва продолжит поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки вне зависимости от санкционного давления Запада.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html

https://ria.ru/20220520/udobreniya-1789642106.html

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Дарья Буймова

линда томас-гринфилд, сша, россия, вашингтон (штат), оон, санкции в отношении россии, в мире, сергей рябков