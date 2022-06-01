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Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна - РИА Новости, 01.06.2022
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Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна
Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна - РИА Новости, 01.06.2022
Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна
В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:31
2022-06-01T17:26
линда томас-гринфилд
сша
россия
вашингтон (штат)
оон
санкции в отношении россии
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России."Я обратил внимание на это высказывание. Там даже прозвучало что-то на тему предоставления так называемых "стимулирующих писем" компаниям", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать действия американской стороны.Рябков отметил, что появление подобных оговорок не удивляет, учитывая что "вся санкционная схема, изобретенная США и навязанная Вашингтоном его сателлитам, она построена в значительной мере на страхе, на запугивании экономических операторов". "Которые не могут быть уверенными, что они не пострадают, если вдруг кто-то как-то сочтёт в Вашингтоне их действия не соответствующими их интересам – американским интересам", - сказал Рябков.Он добавил, что Москва продолжит поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки вне зависимости от санкционного давления Запада.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792290548.html
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линда томас-гринфилд, сша, россия, вашингтон (штат), оон, санкции в отношении россии, в мире, сергей рябков
12:31 01.06.2022 (обновлено: 17:26 01.06.2022)
 
Рябков прокомментировал заявления постпреда США в ООН по вывозу зерна

Замглавы МИД Рябков: Москва обратила внимание на слова постпреда США в ООН о вывозе зерна

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Москве обратили внимание на заявления постпреда США в ООН о готовности стимулировать компании вывозить зерно РФ, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России.
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"Я обратил внимание на это высказывание. Там даже прозвучало что-то на тему предоставления так называемых "стимулирующих писем" компаниям", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать действия американской стороны.
Рябков отметил, что появление подобных оговорок не удивляет, учитывая что "вся санкционная схема, изобретенная США и навязанная Вашингтоном его сателлитам, она построена в значительной мере на страхе, на запугивании экономических операторов". "Которые не могут быть уверенными, что они не пострадают, если вдруг кто-то как-то сочтёт в Вашингтоне их действия не соответствующими их интересам – американским интересам", - сказал Рябков.
Он добавил, что Москва продолжит поставлять продовольствие и удобрения на мировые рынки вне зависимости от санкционного давления Запада.
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Линда Томас-ГринфилдСШАРоссияВашингтон (штат)ООНСанкции в отношении РоссииВ миреСергей Рябков
 
 
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