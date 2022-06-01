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Al Mayadeen: политика унижения России приведет Запад к краху - РИА Новости, 01.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/zapad-1792367727.html
Al Mayadeen: политика унижения России приведет Запад к краху
Al Mayadeen: политика унижения России приведет Запад к краху - РИА Новости, 01.06.2022
Al Mayadeen: политика унижения России приведет Запад к краху
Санкции против Москвы, угрозы конфисковать активы и попытки унизить Россию приведут Запад к краху, считает обозреватель ливанской газеты Al Mayadeen Лейла... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:58
2022-06-01T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
европейский совет
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Санкции против Москвы, угрозы конфисковать активы и попытки унизить Россию приведут Запад к краху, считает обозреватель ливанской газеты Al Mayadeen Лейла Никола.Журналистка напомнила о предложении президента США Джо Байдена изъять активы россиян на Западе и передать их Украине. Инициативу поддержали некоторые европейские чиновники, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.Никола подчеркнула, что эта идея противоречит нормам международного права и в перспективе ударит по инвестиционной привлекательности стран ЕС. Предложение Байдена и еврочиновников автор назвала стратегической ошибкой Запада наряду с санкциями."Они (США и Евросоюз. — Прим. ред.) пытаются нанести наибольший ущерб Москве, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические катаклизмы, которые оказывают большее влияние на Европу, чем на русских", — заявила журналистка.Она раскритиковала Запад за обвинения России в мировом голоде и напомнила о позиции вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, заявившего, что санкции с Москвы не снимут, даже если из-за этого от голода погибнут 100 тысяч человек. Также Никола напомнила о стремлении ЕС отказаться от российской нефти и заменить газ углем, хотя это противоречит зеленой политике.Репортер также предостерегла США и Европу от "политики унижения" России. С такими предупреждениями ранее выступали президент Франции Эммануэль Макрон и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Однако пока их призывы остались без внимания."Европа пыталась унизить Россию после ее поражения в Крымской войне (1853-1856 годов), в ходе которой Российская империя воевала как против европейцев, так и против османов. В итоге это привело к краху всей западной системы и длительной нестабильности в Европе", — напомнила автор.Она подчеркнула, что Запад отошел от принципа рациональности в международных отношениях и стал отдавать больше, чем получать взамен. В результате его потери превысили ущерб, наносимый России.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220531/bolgariya-1792176562.html
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1792131637.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет, урсула фон дер ляйен, джо байден, шарль мишель
14:58 01.06.2022 (обновлено: 15:47 01.06.2022)
 
Al Mayadeen: политика унижения России приведет Запад к краху

Обозреватель Al Mayadeen Никола: политика унижения России приведет Запад к краху

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Санкции против Москвы, угрозы конфисковать активы и попытки унизить Россию приведут Запад к краху, считает обозреватель ливанской газеты Al Mayadeen Лейла Никола.
Журналистка напомнила о предложении президента США Джо Байдена изъять активы россиян на Западе и передать их Украине. Инициативу поддержали некоторые европейские чиновники, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
Никола подчеркнула, что эта идея противоречит нормам международного права и в перспективе ударит по инвестиционной привлекательности стран ЕС. Предложение Байдена и еврочиновников автор назвала стратегической ошибкой Запада наряду с санкциями.
"Они (США и Евросоюз. — Прим. ред.) пытаются нанести наибольший ущерб Москве, даже если это неизбежно повлечет за собой экономические катаклизмы, которые оказывают большее влияние на Европу, чем на русских", — заявила журналистка.
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Она раскритиковала Запад за обвинения России в мировом голоде и напомнила о позиции вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека, заявившего, что санкции с Москвы не снимут, даже если из-за этого от голода погибнут 100 тысяч человек. Также Никола напомнила о стремлении ЕС отказаться от российской нефти и заменить газ углем, хотя это противоречит зеленой политике.
Репортер также предостерегла США и Европу от "политики унижения" России. С такими предупреждениями ранее выступали президент Франции Эммануэль Макрон и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Однако пока их призывы остались без внимания.
"Европа пыталась унизить Россию после ее поражения в Крымской войне (1853-1856 годов), в ходе которой Российская империя воевала как против европейцев, так и против османов. В итоге это привело к краху всей западной системы и длительной нестабильности в Европе", — напомнила автор.
Она подчеркнула, что Запад отошел от принципа рациональности в международных отношениях и стал отдавать больше, чем получать взамен. В результате его потери превысили ущерб, наносимый России.
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В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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