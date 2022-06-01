https://ria.ru/20220601/zakalivanie-1792250254.html

Врач дала советы, как правильно закаливать ребенка

Врач дала советы, как правильно закаливать ребенка - РИА Новости, 01.06.2022

Врач дала советы, как правильно закаливать ребенка

Начинать закаливать ребенка надо уже с новорожденного возраста, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T09:29

2022-06-01T09:29

2022-06-01T09:29

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Начинать закаливать ребенка надо уже с новорожденного возраста, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению департамента здравоохранения Москвы Эльмира Каширина в День защиты детей.По ее словам, основная цель закаливания заключается в том, чтобы организм ребенка стал более устойчивым к неблагоприятным факторам окружающей среды, чтобы иммунная система была готова к переохлаждению, а ветреная и дождливая погода не могли спровоцировать простуду или обострение хронических заболеваний."Весна и лето - самое благоприятное время для начала закаливания. За три летних месяца можно подготовить организм ребенка и дальше поддерживать режим закаливания. Закаливание доступно абсолютно всем, основные инструменты — это солнце, воздух и вода. При этом нужно соблюдать определенные принципы — постепенность, регулярность, комплексность. Начинать нужно с воздушных процедур. Регулярно проветривайте комнату, где находится новорожденный. Оптимальная температура воздуха — 20-22 градуса. При переодевании и во время гигиенических процедур оставляйте малыша раздетым сначала на минуту, каждую неделю увеличивая это время еще на минуту. С месячного возраста воздушные ванны можно сочетать с массажем", - рассказала Каширина.По ее словам, прогулки и сон на свежем воздухе начинают при температуре на улице выше 10 градусов. Длительность первой прогулки – 15 минут, далее время прогулки удваивается вплоть до 2 часов."Следующий этап — закаливание водой. Новорожденного умывают водой температуры 28 градусов, ребенка 3-6 месяцев – 26 градусов, далее – 20-24 градуса, с постепенным понижением каждые три дня. К обтираниям приступают в полугодовалом возрасте. Фланелевой тканью обтирают руки, ноги, затем спину и в последнюю очередь грудь и живот ребенка. Начинать нужно с температуры не ниже 35 градусов, постепенно снижая до 30-28 градусов в течение нескольких недель. Обливания проводят с первых дней жизни, сразу после купания. Начинают с температуры воды 28 градусов, нижний предел – 18 градусов", - рассказала врач.Собеседница агентства добавила, что для тренировки сосудов полезен контрастный душ. Его рекомендовано применять с двухлетнего возраста. Одну-две минуты ребенок находится под теплым душем, затем 10-20 секунд под холодным, чередовать надо 5-10 раз. Разница температур вначале - 2-3 градуса, с постепенным увеличением контраста за счет снижения температуры холодной воды на 1 градус в неделю. Если ребенок часто болеющий, заканчивать процедуру надо теплым душем."В закаливании очень важна систематичность, процедуры нужно проводить ежедневно на постоянной основе, тогда результат будет очевиден. Однако стоит знать, что имеются противопоказания. Это острые инфекционные процессы, тяжелые неврологические заболевания, некоторые болезни почек, сердца, глубокая недоношенность. Поэтому перед началом закаливающих процедур обязательно посоветуйтесь с врачом-педиатром", - заключила Каширина.

https://ria.ru/20220531/belki-1792137953.html

https://rsport.ria.ru/20220531/klyukva-1791992397.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, москва