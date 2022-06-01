https://ria.ru/20220601/yumashev-1792340952.html

Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина

Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина - РИА Новости, 01.06.2022

Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:50

2022-06-01T13:50

2022-06-01T13:50

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

валентин юмашев

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на общественных началах."Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах… Вы сами понимаете, это статус особенный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить информацию об уходе Юмашева. Также Песков заявил, что не помнит, когда Юмашев в последний раз общался с Путиным или появлялся в Кремле.Ранее заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле.

https://ria.ru/20220505/chubays-1786974234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, валентин юмашев