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Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина - РИА Новости, 01.06.2022
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Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина - РИА Новости, 01.06.2022
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:50
2022-06-01T13:50
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
валентин юмашев
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на общественных началах."Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах… Вы сами понимаете, это статус особенный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить информацию об уходе Юмашева. Также Песков заявил, что не помнит, когда Юмашев в последний раз общался с Путиным или появлялся в Кремле.Ранее заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, валентин юмашев
13:50 01.06.2022
 
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина

Песков обещал уточнить информацию об уходе Валентина Юмашева с поста советника Путина

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалентин Юмашев
Валентин Юмашев - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Валентин Юмашев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на общественных началах.
"Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах… Вы сами понимаете, это статус особенный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить информацию об уходе Юмашева. Также Песков заявил, что не помнит, когда Юмашев в последний раз общался с Путиным или появлялся в Кремле.
Ранее заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
 
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