https://ria.ru/20220601/yumashev-1792340952.html
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина - РИА Новости, 01.06.2022
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:50
2022-06-01T13:50
2022-06-01T13:50
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
валентин юмашев
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал уточнить информацию о возможном уходе Валентина Юмашева с поста советника главы государства на общественных началах."Мне это нужно уточнить. Поскольку это на общественных началах… Вы сами понимаете, это статус особенный", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить информацию об уходе Юмашева. Также Песков заявил, что не помнит, когда Юмашев в последний раз общался с Путиным или появлялся в Кремле.Ранее заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что Юмашев покинул пост советника Путина еще в апреле.
https://ria.ru/20220505/chubays-1786974234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, валентин юмашев
Песков обещал уточнить информацию об уходе Юмашева с поста советника Путина
Песков обещал уточнить информацию об уходе Валентина Юмашева с поста советника Путина