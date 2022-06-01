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В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов

В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов - РИА Новости, 01.06.2022

В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов

Трое иностранных туристов, осквернивших Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T18:03

2022-06-01T18:03

2022-06-01T18:03

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Трое иностранных туристов, осквернивших Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.В конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин грели руки у Вечного огня мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле. Затем один из них сделал вид, что справил нужду. Свидетели обратились в полицию, мужчины были в тот же день задержаны, они оказались туристами из Турции.По факту осквернения монумента было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, публично, группой лиц)."По версии следствия, трое иностранных граждан 35, 40 и 44 лет прибыли на территорию Российской Федерации с туристической целью. 21 февраля, гуляя по Йошкар-Оле, они пришли в Центральный парк культуры и отдыха, — говорится в сообщении регионального СУСК. — Увидев монумент "Вечный огонь", они, желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности, осквернили символ воинской славы России".По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза. Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение.

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Лана Баева

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