https://ria.ru/20220601/yoshkar-ola-1792432923.html
В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов
В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов - РИА Новости, 01.06.2022
В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов
Трое иностранных туристов, осквернивших Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T18:03
2022-06-01T18:03
2022-06-01T18:03
туризм
туризм
йошкар-ола
россия
новости - туризм
туристы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792432235_0:48:1025:624_1920x0_80_0_0_0014b45a58b704eac8acf1019676c6e8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Трое иностранных туристов, осквернивших Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.В конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин грели руки у Вечного огня мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле. Затем один из них сделал вид, что справил нужду. Свидетели обратились в полицию, мужчины были в тот же день задержаны, они оказались туристами из Турции.По факту осквернения монумента было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, публично, группой лиц)."По версии следствия, трое иностранных граждан 35, 40 и 44 лет прибыли на территорию Российской Федерации с туристической целью. 21 февраля, гуляя по Йошкар-Оле, они пришли в Центральный парк культуры и отдыха, — говорится в сообщении регионального СУСК. — Увидев монумент "Вечный огонь", они, желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности, осквернили символ воинской славы России".По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза. Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение.
https://ria.ru/20220301/yorshkar-ola-1775842840.html
йошкар-ола
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792432235_29:0:936:680_1920x0_80_0_0_c52437c137abbce9bfc294ce314c9f9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, йошкар-ола, россия, новости - туризм, туристы, происшествия
В Йошкар-Оле будут судить осквернивших Вечный огонь иностранных туристов
Трое иностранцев предстанут перед судом за осквернение Вечного огня в Йошкар-Оле
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Трое иностранных туристов, осквернивших Вечный огонь в Йошкар-Оле, предстанут перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
В конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин грели руки у Вечного огня мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле. Затем один из них сделал вид, что справил нужду. Свидетели обратились в полицию, мужчины были в тот же день задержаны, они оказались
туристами из Турции.
По факту осквернения монумента было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, публично, группой лиц).
"По версии следствия, трое иностранных граждан 35, 40 и 44 лет прибыли на территорию Российской Федерации с туристической целью. 21 февраля, гуляя по Йошкар-Оле, они пришли в Центральный парк культуры и отдыха, — говорится в сообщении регионального СУСК. — Увидев монумент "Вечный огонь", они, желая публично продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормам морали и нравственности, осквернили символ воинской славы России".
По уголовному делу проведена комплексная судебная историко-психологическая экспертиза. Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение.