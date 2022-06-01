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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/yasinovataya-1792236761.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 6.15 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T06:57
2022-06-01T06:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.15 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина
06:57 01.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватая
Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.15 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
05:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли поселок Победа в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяУкраина
 
 
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