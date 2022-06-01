https://ria.ru/20220601/yasinovataya-1792236761.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 6.15 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T06:57

2022-06-01T06:57

2022-06-01T06:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска в 6.15 (совпадает с мск) выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792235062.html

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина