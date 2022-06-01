https://ria.ru/20220601/yakovenko-1792426564.html
Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна
Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна - РИА Новости, 01.06.2022
Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна
Заявления постпреда США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно РФ - шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:38
2022-06-01T17:38
2022-06-01T17:38
линда томас-гринфилд
андрей белоусов
россия
сша
москва
оон
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заявления постпреда США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно РФ - шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские санкции западных стран во главе с США создали угрозу голода, сказал РИА Новости национальный координатор РФ по выполнению саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипакадемии Александр Яковенко.Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России.По его словам заявление Томас-Гринфилд о подготовке США "гарантийного письма" компаниям, участвующим в экспорте зерна и удобрений из России с тем, чтобы снять ряд препятствий в этом вопросе "идет в правильном направлении, но не до конца".Яковенко предположил, что слова американского постпреда стали "результатом встреч в Москве генерального секретаря ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен". Гринспен посетила РФ на этой неделе и провела переговоры с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым и обсудила экспорт продуктов и удобрений из РФ для стабилизации ситуации на мировых рынках. Кроме того, Яковенко сообщил, что также встретился с Гринспен в ходе ее визита."С российской стороны были подробно расписаны препятствия, которые создают США и ЕС своими санкциями, которые реально создали угрозу голода особенно в развивающихся странах", - пояснил он."Все заявления западных стран о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями - это полуправда. Есть три препятствия, которые сорвали нормальное функционирование системы. Первое - это транспортная логистика. Западные страны своими действиями мешают компаниям фрахтовать суда. Второе - суда невозможно застраховать. Третье - заблокированы расчеты российских компаний в долларах и евро. А бесплатно никто поставлять свою продукцию не будет", - добавил он.По словам Яковенко, "только эффективное решение этих проблем может разблокировать ситуацию. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения в объемах прошлого года или чуть выше, но косвенные санкции мешают этому".
https://ria.ru/20220601/zerno-1792402235.html
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линда томас-гринфилд, андрей белоусов, россия, сша, москва, оон, евросоюз, санкции в отношении россии, александр яковенко
Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна
Яковенко: заявление постпреда США по экспорту зерна является шагом в верном направлении
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заявления постпреда США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно РФ - шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские санкции западных стран во главе с США создали угрозу голода, сказал РИА Новости национальный координатор РФ по выполнению саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипакадемии Александр Яковенко.
Ранее постпред США
в ООН Линда Томас-Гринфилд
заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России
.
По его словам заявление Томас-Гринфилд о подготовке США "гарантийного письма" компаниям, участвующим в экспорте зерна и удобрений из России с тем, чтобы снять ряд препятствий в этом вопросе "идет в правильном направлении, но не до конца".
Яковенко предположил, что слова американского постпреда стали "результатом встреч в Москве
генерального секретаря ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен". Гринспен посетила РФ на этой неделе и провела переговоры с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым
и обсудила экспорт продуктов и удобрений из РФ для стабилизации ситуации на мировых рынках. Кроме того, Яковенко сообщил, что также встретился с Гринспен в ходе ее визита.
"С российской стороны были подробно расписаны препятствия, которые создают США и ЕС
своими санкциями, которые реально создали угрозу голода особенно в развивающихся странах", - пояснил он.
"Все заявления западных стран о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями - это полуправда. Есть три препятствия, которые сорвали нормальное функционирование системы. Первое - это транспортная логистика. Западные страны своими действиями мешают компаниям фрахтовать суда. Второе - суда невозможно застраховать. Третье - заблокированы расчеты российских компаний в долларах и евро. А бесплатно никто поставлять свою продукцию не будет", - добавил он.
По словам Яковенко, "только эффективное решение этих проблем может разблокировать ситуацию. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения в объемах прошлого года или чуть выше, но косвенные санкции мешают этому".