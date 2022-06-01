https://ria.ru/20220601/yakovenko-1792426564.html

Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна

Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна - РИА Новости, 01.06.2022

Яковенко оценил заявление постпреда США в ООН по экспорту российского зерна

Заявления постпреда США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно РФ - шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:38

2022-06-01T17:38

2022-06-01T17:38

линда томас-гринфилд

андрей белоусов

россия

сша

москва

оон

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Заявления постпреда США при ООН о готовности стимулировать компании вывозить российское зерно РФ - шаг в правильном направлении, однако, именно антироссийские санкции западных стран во главе с США создали угрозу голода, сказал РИА Новости национальный координатор РФ по выполнению саммита ООН по продовольственным системам, ректор Дипакадемии Александр Яковенко.Ранее постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы стимулировать компании, опасающиеся возможных санкций, к тому, чтобы они участвовали в экспорте зерна и удобрений из России.По его словам заявление Томас-Гринфилд о подготовке США "гарантийного письма" компаниям, участвующим в экспорте зерна и удобрений из России с тем, чтобы снять ряд препятствий в этом вопросе "идет в правильном направлении, но не до конца".Яковенко предположил, что слова американского постпреда стали "результатом встреч в Москве генерального секретаря ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен". Гринспен посетила РФ на этой неделе и провела переговоры с первым вице-премьером России Андреем Белоусовым и обсудила экспорт продуктов и удобрений из РФ для стабилизации ситуации на мировых рынках. Кроме того, Яковенко сообщил, что также встретился с Гринспен в ходе ее визита."С российской стороны были подробно расписаны препятствия, которые создают США и ЕС своими санкциями, которые реально создали угрозу голода особенно в развивающихся странах", - пояснил он."Все заявления западных стран о том, что продовольствие и удобрения не находятся под санкциями - это полуправда. Есть три препятствия, которые сорвали нормальное функционирование системы. Первое - это транспортная логистика. Западные страны своими действиями мешают компаниям фрахтовать суда. Второе - суда невозможно застраховать. Третье - заблокированы расчеты российских компаний в долларах и евро. А бесплатно никто поставлять свою продукцию не будет", - добавил он.По словам Яковенко, "только эффективное решение этих проблем может разблокировать ситуацию. Россия готова поставлять продовольствие и удобрения в объемах прошлого года или чуть выше, но косвенные санкции мешают этому".

https://ria.ru/20220601/zerno-1792402235.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

линда томас-гринфилд, андрей белоусов, россия, сша, москва, оон, евросоюз, санкции в отношении россии, александр яковенко