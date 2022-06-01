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Отраслевые выставки Rosmould и Rosplast пройдут в Москве 7-9 июня 2022 года

Отраслевые выставки Rosmould и Rosplast пройдут в Москве 7-9 июня 2022 года - РИА Новости, 01.06.2022

Отраслевые выставки Rosmould и Rosplast пройдут в Москве 7-9 июня 2022 года

Совсем скоро в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо" пройдут главные российские выставки в области промышленного производства изделий: РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:15

2022-06-01T11:15

2022-06-01T11:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 июн - Пресс-служба выставок Rosmould | Rosplast. Совсем скоро в Москве, в МВЦ "Крокус Экспо" пройдут главные российские выставки в области промышленного производства изделий:Rosmould – 16-я международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному производству, включая специализированный раздел 3D-TECH, посвященный аддитивным технологиям и 3D-печати;Rosplast – 12-я международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс.Rosmould | Rosplast 2022 пройдут 7 – 9 июня 2022 года и займут 5 и 6 залы Павильона 2 в МВЦ "Крокус Экспо" (г. Москва). Выставки соберут на своей площадке около 200 ведущих производителей и поставщиков формообразующей оснастки и инструмента, 3D-технологий, оборудования и материалов для переработки и производства изделий из пластмасс.В этом году ожидается высокая посещаемость Rosmould | Rosplast. Порядка 8000 специалистов из 15 отраслей промышленности придут на выставки, чтобы в одном месте всего за три дня узнать самые актуальные тенденции отрасли от ведущих экспертов, ознакомиться с последними новинками в сфере современного оборудования и технологий, найти новых партнеров для решения текущих производственных задач, а также получить уникальные специальные предложения напрямую от производителей и официальных поставщиков. Преимущество выставок Rosmould | Rosplast - решить все "горящие" производственные задачи здесь и сейчас – стало особенно актуально сегодня, когда курс на импортозамещение ставит обновление базы поставщиков и поиск новых деловых контактов на приоритетный уровень.На экспозиции Rosmould 2022 посетители смогут ознакомиться с продукцией производителей и поставщиков в следующих группах: Дизайн и проектирование изделий; Формы, пресс-формы, штампы; Оснастка и инструмент; Услуги и сервисное обслуживание.Среди участников Rosmould 2022 ведущие российские и зарубежные производители пресс-форм, штампов, формообразующего инструмента.Специализированный раздел 3D-TECH – Аддитивные технологии и 3D-печать представит новейшее 3D-оборудование, современные материалы и программное обеспечение: Промышленные 3D-принтеры и установки; Профессиональные и персональные 3D-принтеры; 3D-сканеры; Услуги 3D-печати / макетирование; 3D-сканирование и контроль геометрии; Программное обеспечение для 3D-оборудования; Материалы для 3D-печати; Комплектующие и аксессуары.Экспозиция выставки Rosplast 2022 продемонстрирует оборудование, материалы и производственные решения для индустрии пластмасс по секторам: Сырье и материалы; Оборудование и технологии; Контрактное производтво изделий из пластмасс; Автоматизация производства, Вторичная переработка.Помимо индивидуальных стендов компаний посетители Rosmould| Rosplast 2022 смогут ознакомиться с экспозициями региональных производителей из Московской области, Пермского края, Нижегородской области, резидентов фонда "Сколково", коллективный стенд Ассоциации инструментальщиков АИР и другими.Наряду с российскими производителями в Rosmould| Rosplast 2022 примут участие и иностранные участники: компании из Беларуси, Италии, Ирана, Китая, Турции и Тайваня подтвердили свое участие в выставках. Подробнее с экспонентами Rosmould | Rosplast 2022 можно ознакомиться в Списке участников на сайте rosmould.ru.Выставки Rosmould | Rosplast 2022 представят не только разнообразную экспозицию производителей и поставщиков формообразующей оснастки и инструмента, 3D-технологий, оборудования и материалов для переработки и производства изделий из пластмасс, но и насыщенную Деловую программу.В 2022 году Rosmould | Rosplast представит две конференц-площадки: в 5 зале в рамках Специальной экспозиции 3D-TECH в течение всех трех дней выставки пройдет Форум аддитивных технологий 3D-TECH, который будет посвящен актуальным темам импортозамещения в российской промышленности, а также инновационным разработкам и перспективам развития в области промышленной и профессиональной 3D-печати.В рамках Форума аддитивных технологий 3D-TECH впервые будет проведена научная сессия, посвященная применению аддитивных технологий в медицине. Сессия пройдет 7 июня с 13.00 до 18.00 под эгидой Ассоциации специалистов по 3D-печати в медицине и председательством директора ФГБУ "Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России, к.м.н. Корыткина Андрея Александровича. Технологическим партнером медицинской сессии выступит инженерная компания "ЛОГИКС Медицинские Системы".В 6 зале в рамках выставки Rosplast пройдут три мероприятия: 7 июня при поддержке Союза переработчиков пластмасс (СПП) состоится PlastForum, посвященный вопросам импортозамещения и адаптации к новым условиям в индустрии пластмасс, а также повышению эффективности производства изделий из пластмасс; 8 июня – конференция "Литье пластмасс под давлением. Пресс-формы, технологии, оборудование", 9 июня – Практический семинар от Ассоциации инструментальщиков России (АИР). Ознакомиться с предварительным расписанием Деловой программы Rosmould | Rosplast 2022 можно на сайте выставок rosmould.ruRosmould | Rosplast 2022 пройдут при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгово-промышленной Российской Федерации.Компания "БОРЧЕ Машинери" - комплексная реализация эффективного литьевого производства – выступит в качестве Спонсора регистрации выставок.Посетите Rosmould | Rosplast 2022 – окажитесь в эпицентре событий профессионального сообщества! Для посещения выставок пройдите онлайн-регистрацию, бесплатный билет по промокоду: RM22-DQYNCДо встречи на Rosmould | Rosplast 2022!По вопросам аккредитации прессы:Надежда Байшева, менеджер по маркетингу Тел. + 7 495 649 8775, доб. 127, Emai, сайт.*Мероприятие для возрастной категории +12Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы