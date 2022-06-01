Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/vsu-1792464985.html
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами - РИА Новости, 01.06.2022
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами
Украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:31
2022-06-01T19:39
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792161765_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c973a646624815b81876ba88f0ec421.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Кроме того, Бастрыкин сообщил, что российские следователи завершили следственные действия уже по 11 уголовным делам.
https://ria.ru/20220601/bolnitsy-1792265773.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792161765_20:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_755eca5750068b5ff1120195114c91fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
19:31 01.06.2022 (обновлено: 19:39 01.06.2022)
 
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами

Бастрыкин считает, что украинские силовики в жестокости могут дать фору гитлеровской армии

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"А военная техника размещалась в гражданских объектах, заведомо обрекая все вокруг на большие разрушения. В этих проявлениях жестокости украинские силовики, вероятно, могут дать фору даже гитлеровской армии", - сказал он в интервью "Российской газете".
Кроме того, Бастрыкин сообщил, что российские следователи завершили следственные действия уже по 11 уголовным делам.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
Вчера, 10:32Специальная военная операция на Украине
СК запросит информацию об использовании ВСУ зданий больниц в военных целях
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала