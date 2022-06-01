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Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами - РИА Новости, 01.06.2022
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами
Украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T19:31
2022-06-01T19:31
2022-06-01T19:39
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские силовики в жестокости могут дать фору даже гитлеровской армии, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.Кроме того, Бастрыкин сообщил, что российские следователи завершили следственные действия уже по 11 уголовным делам.
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
19:31 01.06.2022 (обновлено: 19:39 01.06.2022)
Бастрыкин сравнил украинских силовиков с гитлеровцами
Бастрыкин считает, что украинские силовики в жестокости могут дать фору гитлеровской армии