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СМИ: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1 - РИА Новости, 01.06.2022
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СМИ: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1
СМИ: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1 - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1
Германия предоставит Греции старую бронетехнику, снятую с производства и без боеприпасов, взамен направляемых на Украину БМП-1 советского производства со всем... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:40
2022-06-01T17:40
в мире
греция
германия
украина
бмп-1
минобороны греции
олаф шольц
евросоюз
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АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Германия предоставит Греции старую бронетехнику, снятую с производства и без боеприпасов, взамен направляемых на Украину БМП-1 советского производства со всем вооружением, пишет портал ieidiseis.gr.Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Это вызвало скандал, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину. Минобороны Греции сообщило, что вместо БМП-1 производства ГДР, полученных в 1994 году, Греция получит равное количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в интервью телеканалу Skai в среду заявил, что Греция отправляет на Украину не нужные греческим вооруженным силам и устаревшие бронетранспортеры, которым по 40-50 лет, и получит взамен "новые современные немецкие бронемашины, опережающие на три-четыре поколения".Новостной портал ieidiseis.gr пишет, что предложенные Германией "почти невооруженные немецкие "Мардеры" того же возраста, что и БМП-1, их производство давно остановилось, и к ним нет достаточного количества боеприпасов"."У "Мардера" есть 20-мм пушка, но ее боеприпасы не совместимы с обычными 20-мм боеприпасами. Обычные боеприпасы имеют размер 30x202 мм, для "Мардера" их размер 20x139 мм и производятся они только немецкими компаниями Nexter и Reinmentall. То есть, чтобы воспользоваться предлагаемыми "Мардерами", Греция должна закупать боеприпасы не у греческой компании Greek Defense Systems, а стать заказчиком этих немецких компаний. Но, согласно исследованию рынка, оба немецких производителя давно остановили производственную линию", - пишет портал."То есть, Греция должна направить на украинский фронт вооруженные бронированные машины пехоты, а Германия, как "хороший союзник", должна предложить – "взамен" - пустотелую броню и заодно официально начать переговоры с немецкими фирмами о ненужной модернизации танков "Леопард" стоимостью 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении.Издание отмечает, что Греция обменивает БМП-1 российского производства на почти невооруженные немецкие "Мардеры" того же возраста, при том, что в течение многих лет правящая сейчас партия "Новая демократия" отвергала предложения по покупке "Мардеров" у стран Ближнего Востока и Африки по сходной цене.
https://ria.ru/20220420/germaniya-1784599115.html
https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html
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в мире, греция, германия, украина, бмп-1, минобороны греции, олаф шольц, евросоюз, кириакос мицотакис
17:40 01.06.2022
 
СМИ: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1

Портал ieidiseis.gr: Германия отправит Греции старую бронетехнику взамен советских БМП-1

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРейхстаг, Берлин
Рейхстаг, Берлин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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АФИНЫ, 1 июн - РИА Новости. Германия предоставит Греции старую бронетехнику, снятую с производства и без боеприпасов, взамен направляемых на Украину БМП-1 советского производства со всем вооружением, пишет портал ieidiseis.gr.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил во вторник на брифинге после саммита ЕС, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины. По словам Шольца, он договорился об этом с греческим премьер-министром на встрече в Брюсселе. Это вызвало скандал, поскольку премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции после саммита скрыл решение отправить бронетехнику на Украину. Минобороны Греции сообщило, что вместо БМП-1 производства ГДР, полученных в 1994 году, Греция получит равное количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.
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Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому в интервью телеканалу Skai в среду заявил, что Греция отправляет на Украину не нужные греческим вооруженным силам и устаревшие бронетранспортеры, которым по 40-50 лет, и получит взамен "новые современные немецкие бронемашины, опережающие на три-четыре поколения".
Новостной портал ieidiseis.gr пишет, что предложенные Германией "почти невооруженные немецкие "Мардеры" того же возраста, что и БМП-1, их производство давно остановилось, и к ним нет достаточного количества боеприпасов".
"У "Мардера" есть 20-мм пушка, но ее боеприпасы не совместимы с обычными 20-мм боеприпасами. Обычные боеприпасы имеют размер 30x202 мм, для "Мардера" их размер 20x139 мм и производятся они только немецкими компаниями Nexter и Reinmentall. То есть, чтобы воспользоваться предлагаемыми "Мардерами", Греция должна закупать боеприпасы не у греческой компании Greek Defense Systems, а стать заказчиком этих немецких компаний. Но, согласно исследованию рынка, оба немецких производителя давно остановили производственную линию", - пишет портал.
"То есть, Греция должна направить на украинский фронт вооруженные бронированные машины пехоты, а Германия, как "хороший союзник", должна предложить – "взамен" - пустотелую броню и заодно официально начать переговоры с немецкими фирмами о ненужной модернизации танков "Леопард" стоимостью 2 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Греция обменивает БМП-1 российского производства на почти невооруженные немецкие "Мардеры" того же возраста, при том, что в течение многих лет правящая сейчас партия "Новая демократия" отвергала предложения по покупке "Мардеров" у стран Ближнего Востока и Африки по сходной цене.
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