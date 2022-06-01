https://ria.ru/20220601/voennye-1792472424.html

За сутки трое военных ДНР погибли

За сутки трое военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.06.2022

За сутки трое военных ДНР погибли

Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T20:25

2022-06-01T20:25

2022-06-01T20:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донбасс

лнр

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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донецкая народная республика, украина, донбасс, лнр