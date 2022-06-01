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За сутки трое военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/voennye-1792472424.html
За сутки трое военных ДНР погибли
За сутки трое военных ДНР погибли - РИА Новости, 01.06.2022
За сутки трое военных ДНР погибли
Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T20:25
2022-06-01T20:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донбасс
лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/prestupleniya-1792463180.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, украина, донбасс, лнр
20:25 01.06.2022
 
За сутки трое военных ДНР погибли

В ДНР сообщили, что за сутки трое военных республики погибли, еще 12 ранены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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