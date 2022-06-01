За сутки трое военных ДНР погибли
В ДНР сообщили, что за сутки трое военных республики погибли, еще 12 ранены
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Три защитника ДНР погибли, 12 пострадали при исполнении воинского долга за прошедшие сутки, сообщает Народная милиция (НМ) республики.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.