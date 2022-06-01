https://ria.ru/20220601/vandalizm-1792373742.html

В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали

В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали - РИА Новости, 01.06.2022

В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали

Неизвестный ранним утром пытался с помощью бензопилы отсечь голову деревянной скульптуре Сальвадора Дали в Симферополе, сообщили РИА Новости владелец скульптуры РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:17

2022-06-01T15:17

2022-06-01T15:25

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Неизвестный ранним утром пытался с помощью бензопилы отсечь голову деревянной скульптуре Сальвадора Дали в Симферополе, сообщили РИА Новости владелец скульптуры и пресс-служба ГУМВД Крыма.Скульптура, выпиленная местным художником из дерева, установлена по заказу владельца магазина "Дали" в центре Симферополя, который специализируется на продаже принадлежностей для начинающих и профессиональных художников. Ее-то и пытался обезобразить неизвестный в 7 утра 31 мая с помощью бензопилы, почти отпилив голову и лишив статую правой руки с кисточкой."Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в МВД.Владелец магазина Денис рассказал, что статуя находится у входа уже два года и была сделана местным художником по заказу. В магазин никаких угроз не поступало, подозрительных инцидентов ранее не происходило. Было подано заявление в полицию.Статуя будет восстановлена, отпиленные от нее части сохранились, добавил он.

https://ria.ru/20201029/vandal-1582073748.html

https://ria.ru/20220208/vandalizm-1771603962.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, симферополь, республика крым