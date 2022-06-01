https://ria.ru/20220601/vandalizm-1792373742.html
В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали
В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали - РИА Новости, 01.06.2022
В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали
Неизвестный ранним утром пытался с помощью бензопилы отсечь голову деревянной скульптуре Сальвадора Дали в Симферополе, сообщили РИА Новости владелец скульптуры РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:17
2022-06-01T15:17
2022-06-01T15:25
происшествия
симферополь
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792378345_0:0:2080:1170_1920x0_80_0_0_a43010a2c119b1cf62706083769499e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Неизвестный ранним утром пытался с помощью бензопилы отсечь голову деревянной скульптуре Сальвадора Дали в Симферополе, сообщили РИА Новости владелец скульптуры и пресс-служба ГУМВД Крыма.Скульптура, выпиленная местным художником из дерева, установлена по заказу владельца магазина "Дали" в центре Симферополя, который специализируется на продаже принадлежностей для начинающих и профессиональных художников. Ее-то и пытался обезобразить неизвестный в 7 утра 31 мая с помощью бензопилы, почти отпилив голову и лишив статую правой руки с кисточкой."Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в МВД.Владелец магазина Денис рассказал, что статуя находится у входа уже два года и была сделана местным художником по заказу. В магазин никаких угроз не поступало, подозрительных инцидентов ранее не происходило. Было подано заявление в полицию.Статуя будет восстановлена, отпиленные от нее части сохранились, добавил он.
https://ria.ru/20201029/vandal-1582073748.html
https://ria.ru/20220208/vandalizm-1771603962.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792378345_255:0:1826:1178_1920x0_80_0_0_0d0a3491fe047585dc6efb7522b0d989.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым
15:17 01.06.2022 (обновлено: 15:25 01.06.2022)
В Крыму попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали
В Симферополе попытались отпилить голову статуе Сальвадора Дали из дерева
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Неизвестный ранним утром пытался с помощью бензопилы отсечь голову деревянной скульптуре Сальвадора Дали в Симферополе, сообщили РИА Новости владелец скульптуры и пресс-служба ГУМВД Крыма.
Скульптура, выпиленная местным художником из дерева, установлена по заказу владельца магазина "Дали" в центре Симферополя
, который специализируется на продаже принадлежностей для начинающих и профессиональных художников. Ее-то и пытался обезобразить неизвестный в 7 утра 31 мая с помощью бензопилы, почти отпилив голову и лишив статую правой руки с кисточкой.
"Полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в МВД.
Владелец магазина Денис рассказал, что статуя находится у входа уже два года и была сделана местным художником по заказу. В магазин никаких угроз не поступало, подозрительных инцидентов ранее не происходило. Было подано заявление в полицию.
"Речь идет не столько о повреждении имущества, сколько о самом поступке. В семь утра с бензопилой по городу разгуливает человек, набрасывается на Дали. А если ему вдруг не понравится встречный прохожий?" – заметил Денис.
Статуя будет восстановлена, отпиленные от нее части сохранились, добавил он.