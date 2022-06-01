https://ria.ru/20220601/uvolneniya-1792232533.html

СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022

СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время, пишет американская газета... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T04:12

2022-06-01T04:12

2022-06-01T04:12

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сша

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время, пишет американская газета Politico.Как отмечает издание, действующие сотрудники связывают уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства, небольшими шансами на продвижение по службе.Среди причин некоторые также отмечают невысокий уровень зарплат, из-за чего темнокожих сотрудников сложно сохранить в городе с высокой стоимостью жизни."Зарплата в Белом доме традиционно не очень высока, и многие темнокожие на этих должностях не из богатых семей", - сказал один из служащих.По словам неназванных чиновников, волна увольнений была такой явной, что некоторые стали называть явление Blaxit - от английских слов "чернокожий" (black) и "уход" (exit), что является отсылкой к Brexit.Президент США Джо Байден после избрания обещал собрать самый "пестрый" кабинет в истории страны, администрацию, которая должна стать лицом и отражением Америки.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша