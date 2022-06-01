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СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022
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СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников
СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников - РИА Новости, 01.06.2022
СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников
По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время, пишет американская газета... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T04:12
2022-06-01T04:12
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время, пишет американская газета Politico.Как отмечает издание, действующие сотрудники связывают уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства, небольшими шансами на продвижение по службе.Среди причин некоторые также отмечают невысокий уровень зарплат, из-за чего темнокожих сотрудников сложно сохранить в городе с высокой стоимостью жизни."Зарплата в Белом доме традиционно не очень высока, и многие темнокожие на этих должностях не из богатых семей", - сказал один из служащих.По словам неназванных чиновников, волна увольнений была такой явной, что некоторые стали называть явление Blaxit - от английских слов "чернокожий" (black) и "уход" (exit), что является отсылкой к Brexit.Президент США Джо Байден после избрания обещал собрать самый "пестрый" кабинет в истории страны, администрацию, которая должна стать лицом и отражением Америки.
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в мире, сша
04:12 01.06.2022
 
СМИ: Белый дом в США столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

Politico: 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США уволился или планирует уйти

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. По меньшей мере 21 чернокожий сотрудник Белого дома в США с конца прошлого года уволился или планирует уйти в ближайшее время, пишет американская газета Politico.
Как отмечает издание, действующие сотрудники связывают уход темнокожих работников со слабой поддержкой начальства, небольшими шансами на продвижение по службе.
"Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха... Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было", - заявил один из чиновников.
Среди причин некоторые также отмечают невысокий уровень зарплат, из-за чего темнокожих сотрудников сложно сохранить в городе с высокой стоимостью жизни.
"Зарплата в Белом доме традиционно не очень высока, и многие темнокожие на этих должностях не из богатых семей", - сказал один из служащих.
По словам неназванных чиновников, волна увольнений была такой явной, что некоторые стали называть явление Blaxit - от английских слов "чернокожий" (black) и "уход" (exit), что является отсылкой к Brexit.
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