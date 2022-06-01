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Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792407188.html
Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине
Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине
Член думского международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия") считает, что главным интересантом конфликта на Украине является военно-промышленный... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T16:43
2022-06-01T16:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сша
госдума рф
мария бутина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Член думского международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия") считает, что главным интересантом конфликта на Украине является военно-промышленный комплекс США, который "пухнет от наживы" в то время, как судьбы украинцев Западу безразличны."Судьбы украинцев западным псевдодемократиям не интересны и не нужны. Собственно, как им и безразличны лишь провозглашаемые ими "универсальные права человека": даже о собственном населении страны Запада не думают - разгул преступности, скачок инфляции, дефицит продуктов питания в Европе лидеров этих стран не волнует. Единственный интересант - американский ВПК, который, как и всегда, пухнет от наживы", - сказала Бутина РИА Новости.По словам депутата, после "невероятной по масштабу" развернутой против России экономической и информационной войны, весь мир увидел, что Украина для Запада - просто проект "антиРоссия". "Истинные лица всех стали видны: кто друг, кто враг, кто - так", - отметила Бутина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.В связи с этим многие страны Запада вводят против России ограничительные меры. В частности, Евросоюз последовательно принял уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html
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россия, украина, в мире, сша, госдума рф, мария бутина, ситуация в днр и лнр
16:43 01.06.2022
 
Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине

Бутина: американский ВПК пухнет от наживы, а судьбы украинцев Западу безразличны

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мария Бутина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Член думского международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия") считает, что главным интересантом конфликта на Украине является военно-промышленный комплекс США, который "пухнет от наживы" в то время, как судьбы украинцев Западу безразличны.
"Судьбы украинцев западным псевдодемократиям не интересны и не нужны. Собственно, как им и безразличны лишь провозглашаемые ими "универсальные права человека": даже о собственном населении страны Запада не думают - разгул преступности, скачок инфляции, дефицит продуктов питания в Европе лидеров этих стран не волнует. Единственный интересант - американский ВПК, который, как и всегда, пухнет от наживы", - сказала Бутина РИА Новости.
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
08:00
"Дело не в Украине". Запад не оставляет России выбора
По словам депутата, после "невероятной по масштабу" развернутой против России экономической и информационной войны, весь мир увидел, что Украина для Запада - просто проект "антиРоссия". "Истинные лица всех стали видны: кто друг, кто враг, кто - так", - отметила Бутина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
В связи с этим многие страны Запада вводят против России ограничительные меры. В частности, Евросоюз последовательно принял уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США
28 мая, 15:47
СМИ раскрыло, как США наживаются на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСШАГосдума РФМария БутинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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