https://ria.ru/20220601/ukraina-1792407188.html

Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине

Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине - РИА Новости, 01.06.2022

Бутина назвала американский ВПК главным интересантом конфликта на Украине

Член думского международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия") считает, что главным интересантом конфликта на Украине является военно-промышленный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T16:43

2022-06-01T16:43

2022-06-01T16:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

сша

госдума рф

мария бутина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Член думского международного комитета Мария Бутина ("Единая Россия") считает, что главным интересантом конфликта на Украине является военно-промышленный комплекс США, который "пухнет от наживы" в то время, как судьбы украинцев Западу безразличны."Судьбы украинцев западным псевдодемократиям не интересны и не нужны. Собственно, как им и безразличны лишь провозглашаемые ими "универсальные права человека": даже о собственном населении страны Запада не думают - разгул преступности, скачок инфляции, дефицит продуктов питания в Европе лидеров этих стран не волнует. Единственный интересант - американский ВПК, который, как и всегда, пухнет от наживы", - сказала Бутина РИА Новости.По словам депутата, после "невероятной по масштабу" развернутой против России экономической и информационной войны, весь мир увидел, что Украина для Запада - просто проект "антиРоссия". "Истинные лица всех стали видны: кто друг, кто враг, кто - так", - отметила Бутина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.В связи с этим многие страны Запада вводят против России ограничительные меры. В частности, Евросоюз последовательно принял уже шесть пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791422531.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, сша, госдума рф, мария бутина, ситуация в днр и лнр