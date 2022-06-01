https://ria.ru/20220601/ukraina-1792301640.html

"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС

"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 01.06.2022

"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:21

2022-06-01T12:21

2022-06-01T12:21

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

александер шалленберг

украина

киев

брюссель

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз.По его словам, Киеву предстоит пройти несколько стадий кандидатства: сначала условное, затем перспективное, потом последует реальное. В конце концов, при выполнении всех условий Украина сможет рассчитывать на полноценное кандидатство."И уже с этого положения [Украина] может ждать долгие годы или, по словам Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении", — сыронизировал Пушков.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.Накануне премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/es-1792291255.html

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792244764.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, александер шалленберг, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, евросоюз