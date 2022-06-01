"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС
Сенатор Пушков высмеял затягивание процесса вступления Украины в Евросоюз
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз.
По его словам, Киеву предстоит пройти несколько стадий кандидатства: сначала условное, затем перспективное, потом последует реальное. В конце концов, при выполнении всех условий Украина сможет рассчитывать на полноценное кандидатство.
"И уже с этого положения [Украина] может ждать долгие годы или, по словам Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении", — сыронизировал Пушков.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
Накануне премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.