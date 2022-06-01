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"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 01.06.2022
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"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС
"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 01.06.2022
"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС
Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:21
2022-06-01T12:21
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
александер шалленберг
украина
киев
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз.По его словам, Киеву предстоит пройти несколько стадий кандидатства: сначала условное, затем перспективное, потом последует реальное. В конце концов, при выполнении всех условий Украина сможет рассчитывать на полноценное кандидатство."И уже с этого положения [Украина] может ждать долгие годы или, по словам Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении", — сыронизировал Пушков.Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.Накануне премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/es-1792291255.html
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, александер шалленберг, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
12:21 01.06.2022
 
"Из кандидата в кандидаты": Пушков высмеял процесс вступления Украины в ЕС

Сенатор Пушков высмеял затягивание процесса вступления Украины в Евросоюз

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков описал в шуточной манере в своем телеграм-канале процесс вступления Украины в Евросоюз.
По его словам, Киеву предстоит пройти несколько стадий кандидатства: сначала условное, затем перспективное, потом последует реальное. В конце концов, при выполнении всех условий Украина сможет рассчитывать на полноценное кандидатство.
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"И уже с этого положения [Украина] может ждать долгие годы или, по словам Макрона, возможно, десятилетия, чтобы наконец ей сказали, что ее кандидатура нуждается в дальнейшем изучении", — сыронизировал Пушков.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония— поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.
Накануне премьер Италии Марио Драги сообщил, что почти все крупные государства — члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Захарова назвала заявления против кандидатуры Украины в ЕС подлостью
 
В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенАлександер ШалленбергУкраинаКиевБрюссельЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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