https://ria.ru/20220601/ukraina-1792294670.html

NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки

NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки - РИА Новости, 01.06.2022

NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки

Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:02

2022-06-01T12:02

2022-06-01T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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министерство обороны украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из украинских командиров.Ранее украинские СМИ начали писать о череде бунтов бойцов терробороны из-за отправки их подразделений на передовую без подготовки. В частности, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Кроме того в минобороны Украины признали, что есть сложности даже с обеспечением военных формой.Центр подготовки, тренировку в котором прошли тысячи гражданских на добровольных началах, был учрежден незадолго до начала спецоперации РФ на Украине. Его местонахождение не уточняется.Как сообщает издание, во время занятий украинские военные пытаются помочь проходящим тренировки "обрести духовное умиротворение на поле боя"."Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран", - приводит издание слова украинского командира Андрея Андрейкива.На Украине действует территориальная оборона, в которую люди могут вступать на добровольных началах. В апреле кабмин Украины разрешил теробороне, члены которой, по данным СМИ, причастны к многочисленным убийствам мирных жителей, применять артиллерию и ракетные системы. В начале мая на фоне потерь в Донбассе Верховная рада приняла закон, позволяющий терробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220601/donbass-1792278699.html

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, министерство обороны украины