12:02 01.06.2022 (обновлено: 12:26 01.06.2022)
NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки
New York Times рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из украинских командиров.
Ранее украинские СМИ начали писать о череде бунтов бойцов терробороны из-за отправки их подразделений на передовую без подготовки. В частности, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Кроме того в минобороны Украины признали, что есть сложности даже с обеспечением военных формой.
Как сообщает издание, во время занятий украинские военные пытаются помочь проходящим тренировки "обрести духовное умиротворение на поле боя".
"Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран", - приводит издание слова украинского командира Андрея Андрейкива.
На Украине действует территориальная оборона, в которую люди могут вступать на добровольных началах. В апреле кабмин Украины разрешил теробороне, члены которой, по данным СМИ, причастны к многочисленным убийствам мирных жителей, применять артиллерию и ракетные системы. В начале мая на фоне потерь в Донбассе Верховная рада приняла закон, позволяющий терробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.