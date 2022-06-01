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NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792294670.html
NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки
NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки - РИА Новости, 01.06.2022
NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки
Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:02
2022-06-01T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
верховная рада украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из украинских командиров.Ранее украинские СМИ начали писать о череде бунтов бойцов терробороны из-за отправки их подразделений на передовую без подготовки. В частности, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Кроме того в минобороны Украины признали, что есть сложности даже с обеспечением военных формой.Центр подготовки, тренировку в котором прошли тысячи гражданских на добровольных началах, был учрежден незадолго до начала спецоперации РФ на Украине. Его местонахождение не уточняется.Как сообщает издание, во время занятий украинские военные пытаются помочь проходящим тренировки "обрести духовное умиротворение на поле боя"."Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран", - приводит издание слова украинского командира Андрея Андрейкива.На Украине действует территориальная оборона, в которую люди могут вступать на добровольных началах. В апреле кабмин Украины разрешил теробороне, члены которой, по данным СМИ, причастны к многочисленным убийствам мирных жителей, применять артиллерию и ракетные системы. В начале мая на фоне потерь в Донбассе Верховная рада приняла закон, позволяющий терробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220601/donbass-1792278699.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, министерство обороны украины
12:02 01.06.2022 (обновлено: 12:26 01.06.2022)
 
NYT рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки

New York Times рассказала, как украинцев учат медитировать в центре военной подготовки

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинцев в центре военной подготовки учат "обретать духовное умиротворение" при помощи медитации, сообщает газета New York Times со ссылкой на одного из украинских командиров.
Ранее украинские СМИ начали писать о череде бунтов бойцов терробороны из-за отправки их подразделений на передовую без подготовки. В частности, бойцы 101-й и 115-й бригад записывали видеообращения к командованию и властям страны, заявляя об отказе выполнять боевые задачи и ненадлежащей подготовке и экипировке подразделений. Кроме того в минобороны Украины признали, что есть сложности даже с обеспечением военных формой.
Центр подготовки, тренировку в котором прошли тысячи гражданских на добровольных началах, был учрежден незадолго до начала спецоперации РФ на Украине. Его местонахождение не уточняется.
Как сообщает издание, во время занятий украинские военные пытаются помочь проходящим тренировки "обрести духовное умиротворение на поле боя".
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
11:11Специальная военная операция на Украине
Украинским военным не сообщали, что они едут в Донбасс, рассказал пленный
"Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран", - приводит издание слова украинского командира Андрея Андрейкива.
На Украине действует территориальная оборона, в которую люди могут вступать на добровольных началах. В апреле кабмин Украины разрешил теробороне, члены которой, по данным СМИ, причастны к многочисленным убийствам мирных жителей, применять артиллерию и ракетные системы. В начале мая на фоне потерь в Донбассе Верховная рада приняла закон, позволяющий терробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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