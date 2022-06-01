https://ria.ru/20220601/ubiystvo-1792276019.html
Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии
Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии - РИА Новости, 01.06.2022
Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии
Один осужденный насмерть забил другого костылем в колонии в Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:04
2022-06-01T11:04
2022-06-01T11:04
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Один осужденный насмерть забил другого костылем в колонии в Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ночью 30 мая в помещении для содержания осужденных ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в рабочем поселке Сухобезводное, было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к насильственной смерти потерпевшего причастен 40-летний осужденный, также отбывающий наказание в исправительной колонии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)."По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов костылем по голове. Предварительно, именно поведение погибшего и стало причиной конфликта между фигурантами: якобы он вел себя вызывающе и мешал отдыхать всем находящимся в помещении колонии", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что погибший отбывал наказание за убийство двух человек и покушение на убийство еще двоих, а также применение насилия в отношении полицейских. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20220411/koloniya-1782839981.html
https://ria.ru/20211201/koloniya-1761634029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии
Осужденный забил до смерти другого заключенного костылем в нижегородской колонии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости.
Один осужденный насмерть забил другого костылем в колонии в Нижегородской области, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
Ночью 30 мая в помещении для содержания осужденных ИК-14 ГУФСИН России
по Нижегородской области
, расположенной в рабочем поселке Сухобезводное, было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к насильственной смерти потерпевшего причастен 40-летний осужденный, также отбывающий наказание в исправительной колонии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов костылем по голове. Предварительно, именно поведение погибшего и стало причиной конфликта между фигурантами: якобы он вел себя вызывающе и мешал отдыхать всем находящимся в помещении колонии", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что погибший отбывал наказание за убийство двух человек и покушение на убийство еще двоих, а также применение насилия в отношении полицейских. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.