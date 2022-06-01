https://ria.ru/20220601/ubiystvo-1792276019.html

Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии

Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии - РИА Новости, 01.06.2022

Осужденный убил другого заключенного костылем в нижегородской колонии

Один осужденный насмерть забил другого костылем в колонии в Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:04

2022-06-01T11:04

2022-06-01T11:04

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Один осужденный насмерть забил другого костылем в колонии в Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ночью 30 мая в помещении для содержания осужденных ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в рабочем поселке Сухобезводное, было обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к насильственной смерти потерпевшего причастен 40-летний осужденный, также отбывающий наказание в исправительной колонии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)."По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов костылем по голове. Предварительно, именно поведение погибшего и стало причиной конфликта между фигурантами: якобы он вел себя вызывающе и мешал отдыхать всем находящимся в помещении колонии", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что погибший отбывал наказание за убийство двух человек и покушение на убийство еще двоих, а также применение насилия в отношении полицейских. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20220411/koloniya-1782839981.html

https://ria.ru/20211201/koloniya-1761634029.html

нижегородская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)