В МИД Турции отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства Греции
В МИД Турции отвергли обвинения в нарушении воздушного пространства Греции
Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич. Архивное фото
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Греция является единственной страной в мире, претендующей на большее воздушное пространство, чем ее территориальные воды, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что Анкара приостанавливает механизм стратегического совета на высшем уровне с Грецией.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем безосновательные заявления против нашей страны со стороны канцелярии ФРГ. Недопустимо, чтобы Германия попала в провокационную ловушку Греции и участвовала в клеветнической кампании нашей страны... Греция — единственная страна в мире, которая претендует на большее воздушное пространство, чем ее территориальные воды. Основываясь на этом незаконном утверждении, было бы неверным называть полеты в пределах 6-10 миль от международного воздушного пространства "нарушением воздушного пространства Греции", - заявил Бильгич журналистам.
По его словам, "если есть актор, который угрожает суверенитету, региональной безопасности и стабильности своего соседа, то это Греция".
"На самом деле Греция вооружает близлежащие к нашей стране острова вопреки Лозаннскому и Парижскому мирным договорам 1923 года и 1947 года. Кроме того, она сохраняет свою незаконную и несправедливую позицию, согласно которой она может в одностороннем порядке расширить территориальные воды в Эгейском море за пределы 6 морских миль вопреки жизненным интересам нашей страны и свободе судоходства", - сказал он.
Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года Греция и Турция три раза находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.