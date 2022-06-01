https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 01.06.2022
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:06
2022-06-01T00:06
2022-06-01T10:26
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны."Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/ptsr-1781188691.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19
00:06 01.06.2022 (обновлено: 10:26 01.06.2022)
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты
АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны.
"Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.