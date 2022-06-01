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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 01.06.2022
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну
Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T00:06
2022-06-01T10:26
туризм
в мире
турция
новости - туризм
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны."Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.
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в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19
00:06 01.06.2022 (обновлено: 10:26 01.06.2022)
 
Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты

© РИА Новости / Светлана Баева Отель в Турции
Отель в Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Отель в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны.
"Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.
Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 00:56Туризм
Таиланд отменил обязательный ПЦР-тест для туристов
 
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