https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну - РИА Новости, 01.06.2022

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T00:06

2022-06-01T00:06

2022-06-01T10:26

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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, говорится в сообщении МВД страны."Оценивая текущую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220401/ptsr-1781188691.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, новости - туризм, коронавирус covid-19