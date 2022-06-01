https://ria.ru/20220601/turizm-1792227546.html

В России стартовала программа молодежного и студенческого туризма

В России стартовала программа молодежного и студенческого туризма - РИА Новости, 01.06.2022

В России стартовала программа молодежного и студенческого туризма

Программа молодежного и студенческого туризма стартовала в России, в ее рамках молодые люди смогут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T01:47

2022-06-01T01:47

2022-06-01T10:29

туризм

россия

общество

навигатор абитуриента

новости - туризм

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448423_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_9ff859a5011b67775827fd9ef6183d15.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Программа молодежного и студенческого туризма стартовала в России, в ее рамках молодые люди смогут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам.В начале апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году участие в программе примут 155 вузов из 98 городов России. В рамках программы участникам будут доступны три варианта направлений.Первый из них - научно-популярный туризм - представляет собой поездки с целью профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ. Второй - профориентационный туризм - подразумевает поездки для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций.Третий вариант направлений - культурно-познавательный и рекреационный туризм - то есть поездки с целью культурного и личностного развития.Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. В прошлом году был реализован пилотный этап программы, который показал востребованность таких путешествий, а в текущем году программу несколько расширили. Принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники-победители всероссийского конкурса "Большая перемена".Кроме того, как сообщал Чернышенко, путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма также сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей". По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ.

https://ria.ru/20220601/putevki-1792225413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, навигатор абитуриента, новости - туризм, дмитрий чернышенко