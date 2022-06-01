В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал
Депутат ДНР Шишкина надеется на приезд представителей других стран на трибунал
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
На прошлой неделе глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов. Список согласившихся стран глава республики не уточнил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.