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В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/tribunal-1792298089.html
В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал
В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал - РИА Новости, 01.06.2022
В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал
Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:14
2022-06-01T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", - приводит слова Шишкиной Telegram-канал официального сайта ДНР.На прошлой неделе глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов. Список согласившихся стран глава республики не уточнил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:14 01.06.2022
 
В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал

Депутат ДНР Шишкина надеется на приезд представителей других стран на трибунал

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", - приводит слова Шишкиной Telegram-канал официального сайта ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Первый этап трибунала не за горами, заявил Пушилин
На прошлой неделе глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов. Список согласившихся стран глава республики не уточнил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Некоторые дружественные страны уже предварительно дали согласие – Пушилин о военном трибунале в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:06Специальная военная операция на Украине
Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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