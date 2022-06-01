https://ria.ru/20220601/tribunal-1792298089.html

В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал

В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал - РИА Новости, 01.06.2022

В ДНР ждут представителей других стран на международный трибунал

Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:14

2022-06-01T12:14

2022-06-01T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789421738_0:0:1806:1016_1920x0_80_0_0_e27736e9a7e398f2ad58b882105da464.jpg

ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Власти ДНР надеются, что другие страны, включая США и европейские государства, пришлют своих представителей на международный трибунал, сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина."Мы надеемся, что приверженность правовому полю, международным конвенциям возьмет верх, и каждая страна, Европа и США в том числе, пришлет представителей на международный трибунал", - приводит слова Шишкиной Telegram-канал официального сайта ДНР.На прошлой неделе глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов. Список согласившихся стран глава республики не уточнил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/tribunal-1791947096.html

https://ria.ru/20220526/tribunal-1790808431.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр