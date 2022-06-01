https://ria.ru/20220601/tinkoff-1792375852.html

"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения

"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 01.06.2022

"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения

"Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:23

2022-06-01T15:23

2022-06-01T15:23

общество

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это же приложение."Работа приложения восстановлена", - говорится в оповещении в приложении банка.Ранее в среду в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошёл сбой - перевод денег был недоступен по техническим причинам, о чем сообщалось при попытке перевести деньги. При этом при входе в мобильное приложение появлялось сообщение о том, что оно может работать с ошибками.

https://ria.ru/20220515/avito-1788611373.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, тинькофф. кредитные системы