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"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 01.06.2022
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"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 01.06.2022
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения
"Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:23
2022-06-01T15:23
общество
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это же приложение."Работа приложения восстановлена", - говорится в оповещении в приложении банка.Ранее в среду в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошёл сбой - перевод денег был недоступен по техническим причинам, о чем сообщалось при попытке перевести деньги. При этом при входе в мобильное приложение появлялось сообщение о том, что оно может работать с ошибками.
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общество, тинькофф. кредитные системы
15:23 01.06.2022
 
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения

"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения после проблем с переводом денег

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк"Тинькофф"
Тинькофф - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это же приложение.
"Работа приложения восстановлена", - говорится в оповещении в приложении банка.
Ранее в среду в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошёл сбой - перевод денег был недоступен по техническим причинам, о чем сообщалось при попытке перевести деньги. При этом при входе в мобильное приложение появлялось сообщение о том, что оно может работать с ошибками.
Авито - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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ОбществоТинькофф. Кредитные Системы
 
 
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