https://ria.ru/20220601/tinkoff-1792375852.html
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения - РИА Новости, 01.06.2022
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения
"Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:23
2022-06-01T15:23
2022-06-01T15:23
общество
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу своего мобильного приложения после проблем с переводом денег, возникших ранее в среду, сообщил банк своим клиентам через это же приложение."Работа приложения восстановлена", - говорится в оповещении в приложении банка.Ранее в среду в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" произошёл сбой - перевод денег был недоступен по техническим причинам, о чем сообщалось при попытке перевести деньги. При этом при входе в мобильное приложение появлялось сообщение о том, что оно может работать с ошибками.
https://ria.ru/20220515/avito-1788611373.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тинькофф. кредитные системы
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения
"Тинькофф банк" восстановил работу мобильного приложения после проблем с переводом денег