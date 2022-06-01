https://ria.ru/20220601/territoriya-1792230441.html

Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок

Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок - РИА Новости, 01.06.2022

Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок

США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T03:29

2022-06-01T03:29

2022-06-01T03:29

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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации."Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отказалась от дипломатии. Русские, по сути, не проявили заинтересованности в переговорах в духе доброй воли. Так что мы не будем оказывать давления на украинское правительство, вынуждая его пойти на какие-либо территориальные уступки – будь это частные разговоры или публичные контакты", - сказал чиновник Белого дома.

https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша