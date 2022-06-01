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Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок - РИА Новости, 01.06.2022
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Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:29
2022-06-01T03:29
в мире
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации."Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отказалась от дипломатии. Русские, по сути, не проявили заинтересованности в переговорах в духе доброй воли. Так что мы не будем оказывать давления на украинское правительство, вынуждая его пойти на какие-либо территориальные уступки – будь это частные разговоры или публичные контакты", - сказал чиновник Белого дома.
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в мире, украина, россия, сша
03:29 01.06.2022
 
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок

Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
"Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отказалась от дипломатии. Русские, по сути, не проявили заинтересованности в переговорах в духе доброй воли. Так что мы не будем оказывать давления на украинское правительство, вынуждая его пойти на какие-либо территориальные уступки – будь это частные разговоры или публичные контакты", - сказал чиновник Белого дома.
ПТРК Джавелин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
03:23
В Белом доме назвали стоимость нового пакета военной помощи Украине
 
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