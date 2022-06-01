https://ria.ru/20220601/territoriya-1792230441.html
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок - РИА Новости, 01.06.2022
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T03:29
2022-06-01T03:29
2022-06-01T03:29
в мире
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. США не будут вынуждать Киев идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации."Переговоры Украины с Россией застопорились не потому, что Украина отказалась от дипломатии. Русские, по сути, не проявили заинтересованности в переговорах в духе доброй воли. Так что мы не будем оказывать давления на украинское правительство, вынуждая его пойти на какие-либо территориальные уступки – будь это частные разговоры или публичные контакты", - сказал чиновник Белого дома.
https://ria.ru/20220601/stoimost-1792230315.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок
Белый дом: США не будут давить на Киев в вопросе территориальных уступок России