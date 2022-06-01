Тайвань выделит Киеву четыре миллиона долларов
Тайвань выделит Украине четыре миллиона долларов на восстановление инфраструктуры
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 1 июн - РИА Новости. Тайвань выделит Украине 4 миллиона долларов на восстановление школ и городской инфраструктуры Харькова, Чернигова, Николаева, Сум и Запорожья, заявил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.
Согласно информации, опубликованной на сайте внешнеполитического ведомства острова, У Чжаосе созвонился с мэром Харькова Игорем Тереховым во вторник и от лица народа Тайваня выразил поддержку народу Украины, а также объявил о том, что Тайвань пожертвует указанную сумму на восстановление пяти украинских городов.
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"В частности, два миллиона долларов направят Харькову и по 500 тысяч долларов - Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью", - отмечается на сайте ведомства.
"Народ Тайваня долгое время испытывает на себе военное устрашение и другие виды нападок со стороны (материкового - ред.) Китая. Поэтому власти Тайваня выражают солидарность украинскому народу и готовы принять активное участие в восстановлении Украины", - сказал У Чжаосе, чьи слова приводятся на сайте МИД.
Глава МИД Тайваня уже не в первый раз созванивается с мэром украинского города. В конце апреля У Чжаосе созвонился с мэром Киева Виталием Кличко и объявил о том, что Тайвань выделит Украине 8 миллионов долларов - три на восстановление Киева, а остальные пять - шести медицинским учреждениям на Украине.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".