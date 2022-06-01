https://ria.ru/20220601/sud-1792388813.html

На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы

На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 01.06.2022

На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы

Суд на Украине разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны за организацию незаконной переправки через границу, сообщили... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T15:55

2022-06-01T15:55

2022-06-01T15:55

в мире

виктор янукович

украина

россия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны за организацию незаконной переправки через границу, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре.Ведомство не называет имя экс-президента, однако после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на тот момент президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть ее пределы. Он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию страны."Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Как заявляют в ведомстве, 23 февраля 2014 года экс-президент вместе с начальником службы своей безопасности с помощью трех вертолетов Вооруженных сил РФ вылетел в Россию вместе с еще 20 людьми."В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих управления государственной охраны Украины, которые непосредственно выполняли задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства", - утверждают в ведомстве.

https://ria.ru/20220523/yanukovich-1790212051.html

https://ria.ru/20220531/azarov-1792121475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор янукович, украина, россия, киев