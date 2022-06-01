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На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 01.06.2022
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На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы
На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы - РИА Новости, 01.06.2022
На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы
Суд на Украине разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны за организацию незаконной переправки через границу, сообщили... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:55
2022-06-01T15:55
в мире
виктор янукович
украина
россия
киев
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны за организацию незаконной переправки через границу, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре.Ведомство не называет имя экс-президента, однако после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на тот момент президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть ее пределы. Он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию страны."Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.Как заявляют в ведомстве, 23 февраля 2014 года экс-президент вместе с начальником службы своей безопасности с помощью трех вертолетов Вооруженных сил РФ вылетел в Россию вместе с еще 20 людьми."В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих управления государственной охраны Украины, которые непосредственно выполняли задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства", - утверждают в ведомстве.
https://ria.ru/20220523/yanukovich-1790212051.html
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в мире, виктор янукович, украина, россия, киев
15:55 01.06.2022
 
На Украине экс-президента будут судить за незаконное пересечение границы

На Украине экс-президента будут судить за организацию незаконной переправки через границу

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Суд на Украине разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны за организацию незаконной переправки через границу, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре.
Ведомство не называет имя экс-президента, однако после госпереворота на Украине в феврале 2014 года на тот момент президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть ее пределы. Он выехал в Россию. Другие президенты не покидали территорию страны.
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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"Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
Как заявляют в ведомстве, 23 февраля 2014 года экс-президент вместе с начальником службы своей безопасности с помощью трех вертолетов Вооруженных сил РФ вылетел в Россию вместе с еще 20 людьми.
"В этот же день бывший президент, находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе казацкой бухты в Севастополе, подстрекал военнослужащих управления государственной охраны Украины, которые непосредственно выполняли задачи по обеспечению его личной охраны, к совершению дезертирства", - утверждают в ведомстве.
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