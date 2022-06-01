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США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков
США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022
США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков
США ничего не делают для того, чтобы найти решение украинского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T10:31
2022-06-01T10:31
2022-06-01T10:40
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США ничего не делают для того, чтобы найти решение украинского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Суть в том, что США не делают ничего в интересах нахождения какого-то решения. Это было именно так на протяжении многих лет до начала специальной военной операции. Это было так в период, когда мы работали над тематикой обязывающих гарантий безопасности РФ с осени прошлого года - никаких признаков того, что США были готовы отказаться от нагнетания напряжённости, от открытой конфронтации, не было", - сказал Рябков.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, украина
10:31 01.06.2022 (обновлено: 10:40 01.06.2022)
США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что США ничего не делают для решения украинского кризиса