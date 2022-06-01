https://ria.ru/20220601/ssha-1792265458.html

США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков

США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков - РИА Новости, 01.06.2022

США не пытаются найти решение украинского кризиса, заявил Рябков

США ничего не делают для того, чтобы найти решение украинского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T10:31

2022-06-01T10:31

2022-06-01T10:40

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США ничего не делают для того, чтобы найти решение украинского кризиса, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Суть в том, что США не делают ничего в интересах нахождения какого-то решения. Это было именно так на протяжении многих лет до начала специальной военной операции. Это было так в период, когда мы работали над тематикой обязывающих гарантий безопасности РФ с осени прошлого года - никаких признаков того, что США были готовы отказаться от нагнетания напряжённости, от открытой конфронтации, не было", - сказал Рябков.Ранее в Белом доме заявили, что США в среду представят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать ракетные системы HIMARS. При этом отмечалось, что поставляемые США Киеву ракетные системы не смогут поражать цели за пределами украинской территории.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792265341.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, украина