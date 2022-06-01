Американское общество расколото, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: американцы все больше критикуют политику Вашингтона на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация внутри США показывает, что американское общество расколото, многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие всё больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине. Пример тому - публикации крупнейших американских СМИ", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В подтверждение своим словам спикер Госдумы привел пример американского политика Генри Киссинджера, который заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине. Володин выразил мнение, что Киссинджер рассуждает более прагматично и здраво по сравнению с современными политиками США и Европы.
Кроме того, спикер Госдумы заявил, что Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но совершенно очевидно, что им обоим не хватает опыта и ответственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.