https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792297057.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022 - РИА Новости, 01.06.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T13:32

2022-06-01T13:32

2022-06-01T13:47

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 1 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Донецкой Народной Республики заблокировали один из каналов снабжения ВСУ в Авдеевке. Оттуда ежедневно наносятся артиллерийские удары по Донецку и Ясиноватой. Украинские военные покидают Северодонецк. Накануне Народная милиция ЛНР заявила, что отступающие из промзоны подразделения подорвали на комбинате “Азот” цистерну, предположительно с азотной кислотой. Отравленное облако ветер может направить в сторону освобожденных городов Рубежное и Кременная.Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Уничтожено 24 единицы военной техники, в том числе батарея полевых гаубиц гаубиц М777, самоходная пушка большой мощности 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 16 аэродромов, 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотников, 326 зенитных ракетных комплексов, 457 реактивных систем залпового огня, 3363 танка и других бронемашин, 1744 орудия полевой артиллерии и 3329 единиц автомобильной техники.

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в мире, украина, россия, луганская народная республика, инфографика, спецоперация, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика