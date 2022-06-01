https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792286258.html
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:37
2022-06-01T11:37
2022-06-01T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791388833_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_65325646d542bf8b5caeff3aa6e76bc5.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.Он уточнил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792285648.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791388833_205:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_53d35059878ba4f537c14fe6e31f5442.jpg
ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ
Брифинг МО 01-06
2022-06-01T11:37
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
11:37 01.06.2022 (обновлено: 12:54 01.06.2022)
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.