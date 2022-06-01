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Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792286258.html
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 01.06.2022
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине
Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:37
2022-06-01T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.Он уточнил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.
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ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ
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в мире, украина, россия
11:37 01.06.2022 (обновлено: 12:54 01.06.2022)
 
Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на борту вертолета Ми-8 АМТШ
Военнослужащие на борту вертолета Ми-8 АМТШ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Военнослужащие на борту вертолета Ми-8 АМТШ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.
Он уточнил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.
Нанесение удара Искандером по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, складам с боеприпасами и вооружением. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссия
 
 
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