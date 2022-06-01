https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792286258.html

Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине - РИА Новости, 01.06.2022

Российские артиллеристы уничтожили батарею американских гаубиц на Украине

Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:37

2022-06-01T11:37

2022-06-01T12:54

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц, переданных Украине, а также около 200 националистов, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Уничтожено до 200 националистов, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.Он уточнил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и техники украинских военных.

https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792285648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия