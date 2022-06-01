https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792285648.html

Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022

Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:35

2022-06-01T11:35

2022-06-01T12:54

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220601/artilleriya-1792288816.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ Брифинг МО 01-06 2022-06-01T11:35 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина