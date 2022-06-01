https://ria.ru/20220601/spetsoperatsiya-1792285648.html
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:35
2022-06-01T11:35
2022-06-01T12:54
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.
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ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ
Брифинг МО 01-06
2022-06-01T11:35
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина
11:35 01.06.2022 (обновлено: 12:54 01.06.2022)
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ