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Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 01.06.2022
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:35
2022-06-01T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.
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ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ
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в мире, россия, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина
11:35 01.06.2022 (обновлено: 12:54 01.06.2022)
 
Российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили 29 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Авиация РФ за сутки уничтожила пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - рассказал генерал.
ВКС РФ поразили пять пунктов управления ВСУ – Минобороны РФ
11:43Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более пяти тысяч единиц полевой артиллерии на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныУкраина
 
 
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