Рейтинг@Mail.ru
Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве - РИА Новости, 01.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220601/sotrudnichestvo-1792234411.html
Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве
Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве - РИА Новости, 01.06.2022
Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве
Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T05:22
2022-06-01T05:22
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_027b6d69927e76d7a0ed7ed34cb415b2.jpg
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.Более того, добавил он, "многие в Китае расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587409383_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_71a72bd0c969ea2c465835f19745dfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире
05:22 01.06.2022
 
Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве

Генконсул Ощепков: российские и китайские компании справляются с возникшими издержками

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХарбин
Харбин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Харбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
"Если говорить о влиянии западных санкций на приграничное российско-китайское сотрудничество, как говорится, нет худа без добра. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики. Однако эти издержки не стали непреодолимым препятствием для двустороннего сотрудничества", - сказал дипломат.
Более того, добавил он, "многие в Китае расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 05:45
Контейнеры ищут новые пути: грузы едут на восточное и южное направления
 
РоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала