https://ria.ru/20220601/sotrudnichestvo-1792234411.html

Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве

Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве - РИА Новости, 01.06.2022

Генконсул в Харбине рассказал о российско-китайском сотрудничестве

Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T05:22

2022-06-01T05:22

2022-06-01T05:22

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китай

в мире

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Компании России и Китая справляются с возникшими из-за санкций Запада издержками, многие в КНР расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.Более того, добавил он, "многие в Китае расценили уход западных компаний с российского рынка как хорошую возможность для своего бизнеса".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, в мире