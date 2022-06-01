https://ria.ru/20220601/sokraschenie-1792301921.html

Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение

Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение - РИА Новости, 01.06.2022

Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение

В течение шести месяцев российские работодатели планируют сократить число специалистов по HR, менеджеров по продажам, дизайнеров и работников... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:22

2022-06-01T12:22

2022-06-01T12:22

экономика

технологии

андрей турчак

россия

единая россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В течение шести месяцев российские работодатели планируют сократить число специалистов по HR, менеджеров по продажам, дизайнеров и работников административно-хозяйственного обеспечения, пишет РБК со ссылкой на совместный опрос Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.Исследование охватило 500 предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса из всех федеральных округов России, работающих во всех основных отраслях.Среди опрошенных 17% руководителей планируют снизить число менеджеров по продажам, 15% — курьеров, секретарей и других представителей административно-хозяйственной деятельности. Еще 13% предпринимателей считают, что в ближайшие полгода придется сокращать дизайнеров и специалистов по HR.Ожидается рост спроса на инженеров, рабочих и технологов — 18% опрошенных собираются открывать вакансии на эти должности; 16% предпринимателей планируют нанимать маркетологов, продуктологов и аналитиков, еще 14% респондентов намерены увеличить число IT-специалистов.Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в России не ожидается серьезного роста безработицы из-за западных санкций. В случае подобной угрозы, люди, потерявшие работу, получат поддержку государства.

https://ria.ru/20220601/rabochie-1792286998.html

https://ria.ru/20220531/gipermarkety-1791906910.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, андрей турчак, россия, единая россия