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Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение - РИА Новости, 01.06.2022
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Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение
Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение - РИА Новости, 01.06.2022
Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение
В течение шести месяцев российские работодатели планируют сократить число специалистов по HR, менеджеров по продажам, дизайнеров и работников... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:22
2022-06-01T12:22
экономика
технологии
андрей турчак
россия
единая россия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В течение шести месяцев российские работодатели планируют сократить число специалистов по HR, менеджеров по продажам, дизайнеров и работников административно-хозяйственного обеспечения, пишет РБК со ссылкой на совместный опрос Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.Исследование охватило 500 предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса из всех федеральных округов России, работающих во всех основных отраслях.Среди опрошенных 17% руководителей планируют снизить число менеджеров по продажам, 15% — курьеров, секретарей и других представителей административно-хозяйственной деятельности. Еще 13% предпринимателей считают, что в ближайшие полгода придется сокращать дизайнеров и специалистов по HR.Ожидается рост спроса на инженеров, рабочих и технологов — 18% опрошенных собираются открывать вакансии на эти должности; 16% предпринимателей планируют нанимать маркетологов, продуктологов и аналитиков, еще 14% респондентов намерены увеличить число IT-специалистов.Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в России не ожидается серьезного роста безработицы из-за западных санкций. В случае подобной угрозы, люди, потерявшие работу, получат поддержку государства.
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экономика, технологии, андрей турчак, россия, единая россия
12:22 01.06.2022
 
Аналитики выяснили, какие специалисты могут попасть под сокращение

РБК: эксперты НАФИ выяснили, какие специалисты рискуют попасть под сокращение

© Depositphotos / gstockstudioСотрудники офиса
Сотрудники офиса - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / gstockstudio
Сотрудники офиса
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В течение шести месяцев российские работодатели планируют сократить число специалистов по HR, менеджеров по продажам, дизайнеров и работников административно-хозяйственного обеспечения, пишет РБК со ссылкой на совместный опрос Национального рейтингового агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.
Исследование охватило 500 предпринимателей микро-, малого и среднего бизнеса из всех федеральных округов России, работающих во всех основных отраслях.
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Среди опрошенных 17% руководителей планируют снизить число менеджеров по продажам, 15% — курьеров, секретарей и других представителей административно-хозяйственной деятельности. Еще 13% предпринимателей считают, что в ближайшие полгода придется сокращать дизайнеров и специалистов по HR.

"Наиболее стабильной отраслью специалисты сочли финансовую. Увольнять работающий в ней персонал, а также бухгалтеров не планируют 68% работодателей, однако набирать новых сотрудников компании также не будут. Наименьший риск сокращения сохраняется для юристов и административно-хозяйственного персонала. Менять численность сотрудников в этих сферах не планируют 65% и 61% фирм соответственно", — отмечает СМИ.

Ожидается рост спроса на инженеров, рабочих и технологов — 18% опрошенных собираются открывать вакансии на эти должности; 16% предпринимателей планируют нанимать маркетологов, продуктологов и аналитиков, еще 14% респондентов намерены увеличить число IT-специалистов.
Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в России не ожидается серьезного роста безработицы из-за западных санкций. В случае подобной угрозы, люди, потерявшие работу, получат поддержку государства.
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ЭкономикаТехнологииАндрей ТурчакРоссияЕдиная Россия
 
 
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