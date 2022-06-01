https://ria.ru/20220601/simferopol-1792095073.html

В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов

В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов - РИА Новости, 01.06.2022

В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов

На железнодорожном вокзале в Симферополе открыт информационный центр для путешественников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T12:21

2022-06-01T12:21

2022-06-01T13:32

туризм

туризм

новости - туризм

керчь

симферополь

туристы

вокзалы

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156072/64/1560726427_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_685b22853e6f2a3b9b29ab2096befecd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. На железнодорожном вокзале в Симферополе открыт информационный центр для путешественников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Гости смогут получить консультации о том, куда и как поехать, где остановиться, какие мероприятия или экскурсии посетить. Также туристам расскажут о различных вариантах отдыха — от глэмпингов до комфортабельных гостиниц. "Симферопольский железнодорожный вокзал первым встречает путешественников, и то, как мы это сделаем, скажется на дальнейшем отдыхе и впечатлениях наших гостей", — сказал Волченко.Кроме консультирования, сотрудники туристско-информационного центра совместно с привлеченными волонтерами будут встречать и сопровождать на территории вокзала детские группы и маломобильные группы населения.Министр отметил, что аналогичный информационный центр планируется открыть в Керчи.

https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html

керчь

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, керчь, симферополь, туристы, вокзалы, республика крым