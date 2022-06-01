https://ria.ru/20220601/simferopol-1792095073.html
В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов
В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов - РИА Новости, 01.06.2022
В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов
На железнодорожном вокзале в Симферополе открыт информационный центр для путешественников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T12:21
2022-06-01T12:21
2022-06-01T13:32
туризм
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новости - туризм
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туристы
вокзалы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. На железнодорожном вокзале в Симферополе открыт информационный центр для путешественников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Гости смогут получить консультации о том, куда и как поехать, где остановиться, какие мероприятия или экскурсии посетить. Также туристам расскажут о различных вариантах отдыха — от глэмпингов до комфортабельных гостиниц. "Симферопольский железнодорожный вокзал первым встречает путешественников, и то, как мы это сделаем, скажется на дальнейшем отдыхе и впечатлениях наших гостей", — сказал Волченко.Кроме консультирования, сотрудники туристско-информационного центра совместно с привлеченными волонтерами будут встречать и сопровождать на территории вокзала детские группы и маломобильные группы населения.Министр отметил, что аналогичный информационный центр планируется открыть в Керчи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, керчь, симферополь, туристы, вокзалы, республика крым
12:21 01.06.2022 (обновлено: 13:32 01.06.2022)
В Симферополе на вокзале открыли информационный центр для туристов
На вокзале Симферополя в информационном центре туристам расскажут об отелях и экскурсиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. На железнодорожном вокзале в Симферополе открыт информационный центр для путешественников, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Гости смогут получить консультации о том, куда и как поехать, где остановиться, какие мероприятия или экскурсии посетить. Также туристам расскажут о различных вариантах отдыха — от глэмпингов до комфортабельных гостиниц.
"Симферопольский железнодорожный вокзал первым встречает путешественников, и то, как мы это сделаем, скажется на дальнейшем отдыхе и впечатлениях наших гостей", — сказал Волченко.
Кроме консультирования, сотрудники туристско-информационного центра совместно с привлеченными волонтерами будут встречать и сопровождать на территории вокзала детские группы и маломобильные группы населения.
Министр отметил, что аналогичный информационный центр планируется открыть в Керчи.