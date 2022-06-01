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В Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 01.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220601/sheremetevo-1792350319.html
В Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал
В Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал - РИА Новости, 01.06.2022
В Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал
Новый железнодорожный терминал открылся в среду в северном терминальном комплексе (СТК) московского аэропорта Шереметьево, теперь аэроэкспрессы курсируют до... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T14:10
2022-06-01T17:14
шереметьево (аэропорт)
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый железнодорожный терминал открылся в среду в северном терминальном комплексе (СТК) московского аэропорта Шереметьево, теперь аэроэкспрессы курсируют до терминалов В и С, передает корреспондент РИА Новости.Ранее на аэроэкспрессах можно было доехать только до южного терминального комплекса (ЮТК, терминалы D, E, F).В пресс-службе "Аэроэкспресса" отметили, что запуск движения поездов в СТК стал возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта РЖД – строительству новой железнодорожной линии и вокзального комплекса в СТК. Линия длиной 4,2 километра соединила действующий терминал "Аэроэкспресс" в ЮТК и новый железнодорожный терминал в СТК.Корреспондент агентства проехал по новому маршруту: сначала поезд прибывает на прежнюю станцию в ЮТК, некоторое время стоит там, далее направляется в СТК. Пассажиры могут выйти в южном терминальном комплексе или проследовать в северный без пересадки. Стоянка в ЮТК длится 5 минут. Далее состав следует в северный терминальный комплекс, время в пути между терминалами – около 10 минут. В обратном направлении поезда курсируют по "зеркальному" алгоритму.Интервал отправления аэроэкспрессов с запуском новой конечной остановки в СТК не изменился – поезда отправляются каждые 30-40 минут как в сторону аэропорта, так и из него. Поездка до терминалов В и С с "Окружной" займет 50 минут, с "Савеловской" – около 60 минут, с Белорусского вокзала – около 65 минут.
https://ria.ru/20220601/pobeda-1792371713.html
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шереметьево (аэропорт), россия, новости - туризм
14:10 01.06.2022 (обновлено: 17:14 01.06.2022)
 
В Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал

В аэропорту Шереметьево открылся новый железнодорожный терминал

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новый железнодорожный терминал открылся в среду в северном терминальном комплексе (СТК) московского аэропорта Шереметьево, теперь аэроэкспрессы курсируют до терминалов В и С, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на аэроэкспрессах можно было доехать только до южного терминального комплекса (ЮТК, терминалы D, E, F).
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В пресс-службе "Аэроэкспресса" отметили, что запуск движения поездов в СТК стал возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта РЖД – строительству новой железнодорожной линии и вокзального комплекса в СТК. Линия длиной 4,2 километра соединила действующий терминал "Аэроэкспресс" в ЮТК и новый железнодорожный терминал в СТК.
Корреспондент агентства проехал по новому маршруту: сначала поезд прибывает на прежнюю станцию в ЮТК, некоторое время стоит там, далее направляется в СТК. Пассажиры могут выйти в южном терминальном комплексе или проследовать в северный без пересадки. Стоянка в ЮТК длится 5 минут. Далее состав следует в северный терминальный комплекс, время в пути между терминалами – около 10 минут. В обратном направлении поезда курсируют по "зеркальному" алгоритму.
Интервал отправления аэроэкспрессов с запуском новой конечной остановки в СТК не изменился – поезда отправляются каждые 30-40 минут как в сторону аэропорта, так и из него. Поездка до терминалов В и С с "Окружной" займет 50 минут, с "Савеловской" – около 60 минут, с Белорусского вокзала – около 65 минут.
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